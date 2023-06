Schalke: Wie viel TV-Geld S04 in der 2. Bundesliga kassiert

Gelsenkirchen. Im Vergleich zur Bundesliga verringern sich die TV-Geld-Einnahmen von Schalke 04 um 22,7 Millionen Euro. Ligaweit kassiert ein Klub mehr als S04.

Die 2. Bundesliga ist für Schalke 04 auch finanziell mit Einschnitten verbunden – das ist kein Geheimnis. Besonders in puncto TV-Gelder müssen die Gelsenkirchener in der kommenden Saison große Abstriche machen. Denn nur rund 200 Millionen Euro werden aus den Vermarktungserlösen der Deutschen Fußball Liga (DFL) laut Berechnungen des Sportmagazins Kicker an die 18 Zweitligisten ausgeschüttet.

So wird Schalke für die kommende Saison nur 21,5 Millionen Euro an TV-Geldern erhalten. Das ist weniger als die Hälfte des Betrages, den S04 noch in der Bundesliga eingenommen hat. Exakt 44.230.087 Euro erhielt Schalke 04 in der zurückliegenden Saison.

2. Bundesliga: Nur Hertha BSC kassiert 2023/24 mehr TV-Geld als Schalke 04

In der 2. Bundesliga zählt Schalke 04 mit den 21,5 Millionen Euro an TV-Einnahmen allerdings zur Ligaspitze. Nur Mit-Absteiger Hertha BSC (24,1 Millionen Euro) kassiert noch mehr Geld von der DFL. Der Hamburger SV bekommt im Ligavergleich mit 18,9 Millionen Euro das drittmeisten aus dem TV-Geld-Topf.

Die Verteilung der TV-Gelder erfolgt nach einem Vier-Säulen-Prinzip. Die größte Säule ist dabei die „Gleichverteilung“, die allen Zweitligisten Einnahmen in Höhe von 7,2 Millionen Euro garantiert. Zusätzlich wird auch die Leistung der Teams in den vergangenen Jahren belohnt. Auf Grundlage von zwei Fünfjahreswertungen (eine nur für die 2. Liga, eine durchgängig für Bundesliga und 2. Liga) und einer Zehnjahreswertung werden weitere Millionen ausgeschüttet. Auch die Ausbildung und der Einsatz von Talenten sowie das Fan-Interesse gemessen an den Zuschauerzahlen werden bei der Verteilung des TV-Geldes berücksichtigt.

