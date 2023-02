Schalke: Zalazar exklusiv - "Ich denke nicht an die Zweite Liga"

Gelsenkirchen. Rodrigo Zalazar ist der Lieblingsspieler vieler Fans von Schalke 04. Vor dem Kellerkrimi gegen Stuttgart haben wir ihn zum Interview getroffen.

Eigentlich soll es um den FC Schalke 04 gehen, um den am Samstag anstehenden Bundesliga-Kellerkrimi gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky). Um Fußball und Abstiegskampf. Doch dann erinnert sich Rodrigo Zalazar (23) daran, dass nicht nur er, sondern auch der Reporter vor kurzem Vater geworden ist. „Wie geht es dem Baby? Ruhige Nächte?“, fragt Zalazar, führt aus: „Unser Sohn wird so alle vier, fünf Stunden wach“ – und es sind auch Aufmerksamkeiten wie diese, die ihn so beliebt machen. Es beginnt ein Gespräch, in dem es zunächst nicht um Sport geht.

Wie läuft es zu Hause als junger Papa?