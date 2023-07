Schalke: Zalazar kommt am Dienstag nach Mittersill

Schalke-News aus dem Trainingslager: So lief Tag eins in Mittersill

Gelsenkirchen. Am Dienstag reist ein 29. Spieler ins Trainingslager des FC Schalke 04 nach Mittersill. Es ist der heftig umworbene Rodrigo Zalazar.

Untersuchung erfolgreich überstanden: Rodrigo Zalazar ist wieder gesund und reist am Dienstag ins Trainingslager des FC Schalke 04 nach Mittersill nach. Das bestätigte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, am Rande des ersten Trainings am Vormittag.

"In der Untersuchung war alles okay. Dienstagfrüh soll er fliegen", sagte Asamoah. Ein Training absolviert er am Anreisetag noch nicht, am Dienstagabend trifft Schalke in einem Testspiel in Kufstein auf den FC Kopenhagen (18 Uhr). Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird Zalazar mit Schalkes Team trainieren, am Samstag möglicherweise zum Aufgebot gehören, wenn S04 auf Gornik Zabrze trifft (15.30 Uhr). In den ersten beiden Tests in Spelle-Venhaus (3:0) und Bocholt (2:2) hatte der 23 Jahre alte Spielmacher gefehlt.

Dass die Schalker Zalazar einfliegen lassen, ist ein Zeichen dafür, dass Ablöseverhandlungen mit möglichen neuen Klubs nicht vor dem Abschluss stehen. Sportdirektor André Hechelmann liegen mehrere Anfragen von Klubs vor, allerdings erreicht keines bisher die Schalker Forderungen.

Schalke: Schwerpunkt Zweikämpfe und tiefe Läufe

Am Dienstag trainieren die Königsblauen zweimal. Laut Asamoah geht es um Zweikämpfe und tiefe Läufe, das werde sehr intensiv. "Die Jungs, die später dazugekommen sind, werden früher rausgenommen", sagt er. Damit meint er Henning Matriciani und Kenan Karaman, die erst zum Trainingslager voll zurückkehrten.

Asamoah selbst wird Mittersill für zwei Tage verlassen. Er schaut sich Dienstagabend das Spiel an, steht am Morgen danach um 3 Uhr auf, fliegt um 6 Uhr von Salzburg nach Frankfurt zu einer Sitzung der DFB-Manager-Tagung. Donnerstagabend kehrt er zurück.

