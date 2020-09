Schalke schlägt den VfL Bochum deutlich - Mark Uth überragt

Gelsenkirchen. Perfekte Generalprobe für den FC Schalke 04. Beim 3:0-Erfolg über den VfL Bochum gab es einen herausragenden Spieler.

Die Form des FC Schalke 04 wird pünktlich zum Saisonstart immer besser: Im letzten offiziellen Testspiel besiegte der Bundesligist den Zweitligisten VfL Bochum verdient mit 3:0 (3:0). Vor den Augen der ehemaligen Schalker Leon Goretzka und Weston McKennie und vieler Tausend Fans am Bildschirm im Rahmen des digitalen Schalke-Tages überragte vor allem einer: Stürmer Mark Uth.

Uth gehörte zur Startelf - im Gegensatz zu zehn anderen Spielern, die aus verschiedensten Gründen fehlten. Darunter war Sturm-Zugang Vedad Ibisevic, der wegen seines Trainingsrückstands aussetzte. Auch der VfL trat ersatzgeschwächt an, vor allem die Stamm-Innenverteidiger Vasileios Lampropoulos und Maxim Leitsch fehlten den Bochumern sehr.

Schalke-Verteidiger Nastasic am Kopf verletzt

Das Spiel begann mit einem großen Schrecken für die Schalker. Bochums Stürmer Silvere Ganvoula traf Schalkes Innenverteidiger Matija Nastasic am Kopf - und der musste mit einer Platzwunde ausgewechselt werden. Ganvoula sah dafür die Gelbe Karte.

Sportlich tat sich in den ersten 20 Minuten vor 300 Zuschauern wenig. Die Schalker waren überlegen, konnten sich aber keine Torchance erarbeiten. Die Fans blieben geduldig. Als Uth den Ball rechts am Tor vorbeischoss, gab es eine Menge Applaus. Es folgten die besten 25 Minuten im Rahmen der bisher schwierigen Vorbereitung. In der 23. Minute flankte Bastian Oczipka den Ball auf Uth - doch der köpfte in die Arme von VfL-Torwart Manuel Riemann.

Zwei Minuten später fiel das 1:0. Nach einem Pass von Amine Harit schlenzte der für Nastasic eingewechselte Nassim Boujellab den Ball herrlich in den Torwinkel. Chancen gab es nun beinahe im Drei-Minuten-Takt. In der 27. Minute schoss Uth nach einem Solo knapp vorbei. Sechs Minuten später traf der Stürmer. Er schoss einen Freistoß aus 22 Metern Entfernung flach mitten durch die Bochumer Mauer - 2:0. Nachdem Nabil Bentaleb drübergeschossen hatte (38.), ließ Amine Harit das 3:0 folgen (40.). Uth scheiterte zunächst an Riemann, Harit traf im Nachschuss gefühlvoll. Bastian Oczipka hätte in der 45. Minute beinahe das 4:0 folgen lassen. Doch seinen Schuss lenkte Riemann mit den Fingerspitzen zur Ecke. Sechs klare Chancen in einer Halbzeit - das gab es selten bei den Königsblauen. Und gerade für Uth gab es in der Pause von Schalke-Legende Olaf Thon ein Sonderlob.

Bochum enttäuscht auf ganzer Linie

Und die Bochumer? Sie enttäuschten auf ganzer Linie - vor allem im Offensivspiel. Hatten Simon Zoller und Silvere Ganvoula beim 3:1 über Borussia Dortmund noch gewirbelt, bekamen sie nur selten den Ball. Die Pässe nach vorn waren zu ungenau, häufig unterliefen den Bochumern vermeidbare Stürmerfouls. Sie waren einfach nicht so giftig wie ihr Gegner. So hatten sie nur eine Torgelegenheit. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff köpfte Robert Tesche im Anschluss an eine Ecke knapp vorbei. Die 3:0-Führung nach 45 Minuten für Schalke - auch in der Höhe verdient.

Nach der Pause passierte nicht mehr ganz so viel - beide Teams wechselten häufig aus. Wenn es gefährlich wurde, stand aber weiter Mark Uth im Blickpunkt. In der 60. Minute scheiterte er am gut reagierenden VfL-Torwart Riemann, sieben Minuten später zirkelte er den Ball bei einem Freistoß an den Pfosten. Die Bochumer aber enttäuschten weiter. So sehr, dass Torwart Riemann immer wieder ausflippte und seine Teamkollegen lautstark zusammenstauchte.

Die Königsblauen erlebten aber einen schönen Schalke-Tag. Und Leon Goretzka und Weston McKennie hatten bestimmt nicht nur wegen des Wiedersehens, sondern auch wegen des Fußballspiels ihren Spaß.

So spielten Schalke und der VfL Bochum

Schalke: Fährmann - Rudy, Thiaw, Nastasic (12. Boujellab), Oczipka - Bentaleb (57. Taitague), Stambouli - Bozdogan, Harit - Raman (46. Mercan), Uth. Trainer: Wagner

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Kokovas, Danilo Soares - Losilla (78. Holtkamp), Tesche (60. Ekincier) - Pantovic (60. Eisfeld), Zulj (60. Maier), Zoller (60. Weilandt) - Ganvoula. Trainer: Reis

Tore: 1:0 Boujellab (25.), 2:0 Uth (33.), 3:0 Harit (40.).