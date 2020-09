Schalke-Zeugnis - die Gewinner und Verlierer vor dem Start

Gelsenkirchen. In der Vorbereitung gab es auf Schalke Gewinner und Verlierer. Die zurückgekehrten Leihspieler sind wieder wichtig, andere noch nicht in Tritt.

Es ist nur ein Zwischenzeugnis, das – zugegebenermaßen – jetzt erst bestätigt werden muss, wenn die Saison losgeht. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für Schalke 04 das erste Pflichtspiel an, in der Arena geht’s in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05. Auch die Vorbereitung hat wieder gezeigt, dass Schalke vor einer schweren Saison steht. Einige Spieler sind überhaupt noch nicht in Tritt gekommen – bei ihnen muss man hoffen, dass sie in den Pflichtspielen jetzt den Schalter umlegen können. Andere haben aber schon deutlich auf sich aufmerksam gemacht. Auffällig: Die Leihspieler, die zurückgekehrt sind, sind plötzlich wieder wichtig. So fällt das Spielerzeugnis nach der Vorbereitung aus.