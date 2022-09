Schalke: Zwei Leihspieler treffen für ihre aktuellen Klubs

Gelsenkirchen. Die Schalker Leihspieler: Zwei tragen sich in die Torschützenliste ein, einer feiert sein Debüt, und ein anderer kommt wieder nicht zum Einsatz.

Zwei Spieler, die Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verliehen hat, haben sich am vergangenen Wochenende für ihre aktuellen Vereine in die Torschützenliste eingetragen: Reinhold Ranftl und Marvin Pieringer.

Für Reinhold Ranftl war es in der österreichischen Bundesliga bereits der zweite Treffer in Serie. Für Austria Wien gelang dem 30-Jährigen im Heimspiel gegen den SC Austria Lustenau in der vierten Spielminute die 1:0-Führung. Am Ende musste sich das Austria-Team, das nach sieben Partien mit sechs Punkten auf Rang neun liegt, aber mit einem 2:2 (1:2) begnügen. Reinhold Ranftl spielte die gesamten 90 Minuten durch.

Schalkes Marvin Pieringer erzielt seinen vierten Saisontreffer für Paderborn

Seinen vierten Saisontreffer markierte Marvin Pieringer in der 2. Bundesliga für Tabellenführer SC Paderborn 07. Der 22-Jährige wurde gegen den 1. FC Magdeburg – beim Aufsteiger kamen die ehemaligen Schalker Connor Krempicki, Luca Schuler und Léo Scienza zum Einsatz – in der 65. Minute eingewechselt und traf in der 79. Minute zum 1:0 (0:0)-Sieg.

Sein Debüt für Jahn Regensburg feierte Blendi Idrizi. Der Schalker stand beim 0:0 in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel in der Startelf des Tabellenzwölften und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Für die Störche, die auf Rang sieben liegen, kamen drei ehemalige Schalker zum Einsatz: Timo Becker, Fabian Reese und Steven Skrzybski.

Schalkes Can Bozdoğan sieht Utrechts 4:3-Sieg nur von der Bank aus

Während Amine Harit im Ligue-1-Auswärtsspiel von Olympique Marseille bei AJ Auxerre in der 81. Minute eingewechselt wurde und sich über einen 2:0 (1:0)-Sieg des Tabellenzweiten – punktgleich mit Spitzenreiter Paris Saint-Germain – freuen durfte, lief es für Dries Wouters und Can Bozdoğan nicht nach Wunsch.

In der belgischen Jupiler Pro League setzte es für Dries Wouters und den KV Mechelen eine 2:3-Niederlage gegen den RFC Seraing. Dabei stand der Schalker in der Startelf des Tabellenelften (sieben Punkte aus sieben Spielen) und wurde fünf Minuten vor dem Abpfiff ausgewechselt. Can Bozdoğan hat den 4:3-Erfolg des FC Utrecht bei Fortuna Sittard, den ersten Saisonsieg in der niederländischen Eredivisie, lediglich von der Ersatzbank aus verfolgt, während Nassim Boujellab und HJK Helsinki in der finnischen Veikkausliiga erst am Montagabend gegen Helsinki IFK im Einsatz sein werden. (AHa)

