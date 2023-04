Dortmund kämpft gegen Union Berlin darum, nach den Pleiten in München und Leipzig nicht völlig den Faden zu verlieren und auf Schalke und Bochum warten Duelle gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Deswegen gibt es bei uns diesmal die volle Ladung Erstligafußball im Ruhrgebiet. Am Start sind dafür der stellvertretende Sportchef Andreas Berten, BVB-Experte Christian Woop und Moderator Timo Düngen.

Schalke Schalker Fan-Invasion in Hoffenheim: Matarazzo bleibt gelassen

Essen. Vor dem Spiel gegen Schalke hat die TSG Hoffenheim mit zwei Siegen Selbstvertrauen getankt. Trainer Pellegrino Matarazzo möchte daran anknüpfen.

Kellerduell in der Bundesliga. Bei der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 stehen wichtige Punkte im Abstiegskampf auf dem Spiel. Vor dem Spiel am Sonntag (19.30 Uhr) äußerte sich TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz über Schalke, den eigenen Lauf und die vielen angekündigten Gästefans.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir gegen einen direkten Konkurrenten spielen. Wir spielen zu Hause und wollen nach zwei Erfolgserlebnissen auch das Spiel wieder mit dieser Energie, dieser Kraft und diesem Zusammenhalt angehen, um es erfolgreich zu gestalten“, beschrieb der ehemalige Stuttgart-Trainer nach den Siegen über Hertha BSC (3:1) und Werder Bremen (2:1).

Da will die TSG jetzt „dranbleiben und unseren Lauf fortsetzen. Wir wissen, dass es wichtig ist“, blickte Matarazzo auf den kommenden Gegner aus dem Revier, gegen den die TSG die letzten drei Pflichtspiele allesamt gewinnen konnte.

Matarazzo: "Schalke macht es gut"

„Schalke macht es gut und hatte einen sensationellen Lauf. Sie stehen defensiv sehr stabil, haben ihre klaren Abläufe und suchen schnell das gegnerische Tor“, erklärt der Hoffenheimer Trainer die Stärken der Schalker, weiß aber auch, wie die TSG die Punkte holen soll. „Für uns wird wichtig sein, dass wir unser Spiel machen und in erster Linie das, was wir uns vornehmen, mit voller Konsequenz durchziehen. Wir wollen in der gegnerischen Hälfte aktiv sein, zielstrebig auf das gegnerische Tor sein und eine gute Restverteidigung, ein gutes Gegenpressing durchführen.“

In Grischa Prömel, Kasper Dolberg und Justin Che sind drei Rückkehrer nach Verletzungen wieder Kandidaten für den Kader. Robert Skov (Wadenprobleme) und Stanley Nsoki (Adduktoren) sind beide fraglich, während Kevin Akpoguma nach seiner Auswechslung in Bremen wieder zur Verfügung steht, wie der TSG-Trainer ergänzte.

Matarazzo sorgt sich nicht über Schalker Fan-Invasion

Die angekündigte „Fan-Invasion“ der Schalker Gäste sorgt den 45-Jährigen auf der Hoffenheimer Bank nicht. „Es bleibt immer unser Stadion. Wir haben auch gegen Dortmund ein ausverkauftes Haus mit vielen gegnerischen Fans gehabt und die Stimmung ist dadurch sensationell“, sagte Matarazzo und versprach: „Unsere Fans halten dagegen, geben uns Kraft und wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag gegen Schalke vor ausverkauftem Haus.“

Die Gesamtbilanz der beiden spricht übrigens für die TSG: 13 Spiele gewannen die Kraichgauer, der Sieger hieß nur in neun Duellen Schalke 04 (bei 7 Unentschieden). Auswärts liest sich die königsblaue Bilanz noch schlechter: In 14 Anläufen entführte S04 nur einmal (ein 4:1 im Mai 2016) drei Punkte aus Baden-Württemberg.

