Schalker Golfkreis startet nach Absage einen neuen Anlauf

Für den Schalker Golfkreis ist es gar keine Frage: Gerade in diesen Zeiten ist Hilfe wichtig. Fast 1,2 Millionen Euro sind insgesamt schon an Spendengeldern zusammengekommen, seit die früheren Fußballstars im Jahr 2007 erstmals für den guten Zweck gemeinsam zum Golfschläger gegriffen haben. Jedes Jahr findet auf der Anlage des Gelsenkirchener Golfclubs Haus Leythe der Charity Golfcup statt, und so wollte sich Organisator Erwin Kremers auch jetzt nicht damit abfinden, dass die 14. Auflage in diesem Jahr womöglich ausfallen könnte.

„In diesen schweren Zeiten mehr denn je helfen“

Zwar musste Erwin Kremers den ursprünglich angesetzten Termin am 17. und 18. Mai jetzt aufgrund der Corona-Pandemie stornieren, aber wirklich stoppen lässt er sich dadurch nicht. Das Turnier soll jetzt am 9. und 10. August, also knapp drei Monate später stattfinden – sofern die Lage im Land das dann zulässt. Erwin Kremers teilte mit: „Von einer Absage möchten wir optimistisch absehen, damit wir in diesen schweren Zeiten mehr denn je denen helfen können, die auch ohne diese Krise unsere Unterstützung benötigen.“ Der frühere Schalke-Profi ergänzte: „Lasst uns diese Situation zum Anlass nehmen, vermehrt an die Chance zu denken, auch im Anschluss an diese unüberschaubare Zeit Gutes zu tun.“

Die Spendengelder gehen an die Stiftung Schalke hilft!

Das Spendengeld, das beim Charity Golfcup alljährlich eingespielt wird, kommt sozialen Einrichtungen in Gelsenkirchen zugute. „Im Vorjahr haben wir satte 129.000 Euro spenden können“, erinnert Olaf Thon, der ebenfalls den Golfschläger schwingt. Seit 2014 ist die vereinseigene Stiftung Schalke hilft! der Empfänger der Spendensummen, und das soll auch in diesem Jahr wieder so sein – nun eben erst im August.

Auch auf den Golfplätzen darf derzeit nicht gespielt werden, „auch hier ruht der Betrieb aktuell aufgrund der Corona-Pandemie“, sagt Olaf Thon. Er hofft aber wie alle anderen auf den Termin im August: „Unser traditionelles Turnier mit dem Schalker Golfkreis haben wir deshalb in den Sommer verschoben. Auch dieses Mal, es wird bereits die 14. Auflage werden, spielen wir wieder Geld ein, das benachteiligten Kindern in Gelsenkirchen zugutekommt.“ (MH)