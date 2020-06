Schalkes 1:1 ist ein kleiner Schritt in großer Not

Soll man es Sarkasmus nennen oder Galgenhumor? Als David Wagner nach dem 1:1 bei Union Berlin gefragt wurde, ob die Rolle von Abwehrspieler Salif Sané in diesem Spiel im defensiven Mittelfeld aus der Not geboren worden war, gab Schalkes Trainer eine Antwort, die einen in diesen Tagen sogar einmal schmunzeln lässt.

Schalke-Trainer Wagner verweist auf seine Personalsorgen

Auch Wagner huschte jedenfalls ein gequältes Lächeln übers Gesicht, ehe er antwortete und mit seinem, man könnte es Vortrag nennen, recht tief blicken ließ: „Die taktische Variante mit Sané ist aus der Not geboren. So wie auch die Variante mit Basti Oczipka als Innenverteidiger aus der Not geboren wurde und auch die mit Rabbi Matondo auf der Zehn aus der Not geboren wurde.“ Beendet war Wagners Vortrag damit noch nicht, Schalkes Trainer schob nach: „Es wurde auch aus der Not geboren, dass wir mit 16 Feldspielern hier angereist sind und darunter zwei U19-Spieler waren. Das alles ist aus der Not geboren und zeigt, wie viel Not wir im Moment haben.“

Bei so viel Not ist der Weg zum Elend nicht weit, aber das lassen wir an dieser Stelle einmal. Immerhin sind Wagners Einwände zur Personallage ja stichhaltig und erklären Manches. Und außerdem hat Schalkes Mannschaft beim Spiel in Berlin ja tatsächlich eine Forderung umgesetzt, die sie zuvor von höchster Stelle aufgetragen bekommen hatte: Schalke sollte endlich die „Opferrolle“ ablegen und sich wenigstens vernünftig zur Wehr setzen – dies hatte Sportvorstand Jochen Schneider „per sofort“ verlangt.

Immerhin diese Erkenntnis gab es: Die Mannschaft hat sich gewehrt

„Wir“, sagte Wagner im Namen aller, „haben erwartet, dass wir uns wehren.“ Das hätten seine Spieler getan, und diesen Eindruck konnte man als Beobachter auch teilen. Und deswegen, ergänzte der Trainer noch, „werde ich diese Mannschaft immer verteidigen, so lange sie so kämpft, wie sie es heute getan hat.“

Vielleicht war dieser mickerige Punkt, den am Ende auch Torwart Alexander Nübel gesichert hatte, für Schalke ja doch der erste Schritt aus dem ganz tiefen Tief. Nach zuvor vier Niederlagen am Stück sagte Stürmer Michael Gregoritsch: „Wir haben zumindest mal gepunktet. Das war wichtig für den Kopf.“

Wer die Schalker Mannschaft in den Spielen zuvor gesehen hatte, der konnte ohnehin nicht erwarten, dass der Knoten mit einem Schlag wieder aufgehen würde. Und nach dem erneuten Rückstand, diesmal begünstigt durch einen Fehler von Juan Miranda, hätte es auch schlimmer ausgehen können. Doch wie wichtig in dieser Phase der Krise schon ein kleines Erfolgserlebnis ist, zeigte sich nach dem 1:1-Ausgleich durch Jonjoe Kenny. Danach gab es tatsächlich Passagen, die ein bisschen nach Fußball aussahen, ehe in der zweiten Halbzeit die Vorsicht zu spüren war, jetzt bloß nicht wieder eine Niederlage zu kassieren. „Erst einmal haben wir nicht verloren“, tröstete sich Daniel Caligiuri, der kämpferisch absolut vorbildlich war. Und auch Alessandro Schöpf wollte einen „Schritt in die richtige Richtung“ erkannt haben: „Jeder Punkt tut uns gut in der Situation, in der wir uns befinden.“

Vor 27 Jahren gelang Schalke im 13. Spiel ein Sieg

Erreicht hat Schalke mit dem einen Zähler zweierlei: Die vor dem Spiel gefürchtete Gefahr, noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden, ist jetzt wirklich nur noch theoretischer Natur – nur wenn alles Negative zusammenkommen würde, könnte Schalke noch auf den Relegationsrang rutschen. Das kann man jetzt ausblenden.

Etwas anderes ist dafür seit dem Berlin-Spiel überaus realistisch: Diese Mannschaft kann es tatsächlich schaffen, den negativen Vereinsrekord ganz alleine aufzustellen. Nach dem zwölften Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg steht Schalke aktuell mit der ebenfalls zwölfmal in Folge sieglosen S04-Mannschaft von 1993 gleich – der gelang im 13. Spiel dann aber ein 3:1-Sieg gegen den VfB Leipzig.

Schalke müsste am Sonntag (18 Uhr) in der Arena gegen Bayer Leverkusen also gewinnen, um nicht einen neuen negativen Vereinsrekord aufzustellen. Und gegen Leverkusen hat Schalke selbst in guten Zeiten eine eher schlechte Bilanz...