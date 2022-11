Schalkes Alexander Schwolow liegt vor Frankfurts Kevin Trapp

Schalkes Torwart Alexander Schwolow hat in den ersten 15 Bundesliga-Saisonspielen 32 Treffer kassiert.

Gelsenkirchen. Auf dem ersten Platz steht der Niederländer Mark Flekken vom SC Freiburg, der in 15 Bundesliga-Spielen achtmal ohne Gegentreffer geblieben ist.

32 Gegentore hat der FC Schalke 04 in dieser Saison der Fußball-Bundesliga bislang kassiert, schlechter ist lediglich der VfL Bochum (36), der Tabellenvorletzte. Das bedeutet, dass Alexander Schwolow, der Schlussmann des Schlusslichtes aus Gelsenkirchen, in den bisherigen 15 Partien im Schnitt 2,13-mal hinter sich gegriffen hat.

Klar: Zahlen verraten nicht alles, aber der Blick auf die Torhüter-Statistik des Kicker-Sportmagazins ist dennoch interessant. Dort rangiert Alexander Schwolow nämlich vor Kevin Trapp, Deutschlands Nummer drei bei der Weltmeisterschaft in Katar sowie Keeper des Champions-League-Achtelfinalisten und Bundesliga-Tabellenvierten Eintracht Frankfurt.

Die Nummer eins im Ranking der Zu-null-Spiele ist Mark Flekken vom SC Freiburg

Wie kann das sein, zumal Kevin Trapp erst 24 Gegentore hat? Die Aufklärung: Der Frankfurter, Alexander Schwolow sowie Oliver Christensen von Hertha BSC, Jiří Pavlenka vom SV Werder Bremen und Manuel Riemann vom VfL Bochum werden gemeinsam auf dem 13. Platz geführt, weil sie in 15 Begegnungen zweimal zu null gespielt haben. Dennoch gibt es eine Rangfolge bei diesem Quintett, für die die Quote der Paraden verantwortlich ist: Oliver Christensen führt dort mit 65,6 Prozent – vor Jiří Pavlenka (65,3 Prozent), Manuel Riemann (64,0 Prozent), Alexander Schwolow (62,4 Prozent) und eben Kevin Trapp (57,9 Prozent).

Die Nummer eins im Torhüter-Ranking der Zu-null-Spiele in der Bundesliga ist der niederländische Nationalkeeper Mark Flekken vom SC Freiburg, der acht von 15 Begegnungen ohne Gegentreffer beendet hat (Quote der Paraden: 73,8 Prozent).

Der ehemalige Schalker Frederik Rønnow hat die beste Paraden-Quote

Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit jeweils fünf Zu-null-Partien Gregor Kobel von Borussia Dortmund (elf Spiele/72,9 Prozent) und Koen Casteels vom VfL Wolfsburg (15/72,6). Auf Rang vier liegt ein ehemaliger Schalker, nämlich Frederik Rønnow vom 1. FC Union Berlin, der in elf Paarungen viermal ohne Gegentor geblieben ist und in puncto Paraden die beste Quote hat: 79,1 Prozent.

Die weiteren Platzierungen: 5. Manuel Neuer (FC Bayern München, zwölf Spiele, viermal zu null, 75,0 Prozent), 6. Lukáš Hrádecký (Bayer 04 Leverkusen, 14, vier, 63,1), 7. Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim, 15, vier, 67,6) und Robin Zentner (1. FSV Mainz 05, 15, vier, 61,3), 9. Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach (zehn, drei, 77,0), 10. Sven Ulreich (FC Bayern München, drei, zwei, 75,0), 11. Péter Gulácsi (RB Leipzig, sechs, zwei, 63,0), 12. Rafał Gikiewicz (FC Augsburg, elf, zwei, 75,2). (AHa)

