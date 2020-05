Schalke-Profi Caligiuri: „Das ging heute in die Hose“

Normalerweise war es ein Spieltag auf dem Silbertablett für Schalke 04. Am Samstag hatten die Europa-Konkurrenten VfL Wolfsburg, SC Freiburg und TSG Hoffenheim allesamt Federn gelassen. Die Königsblauen reihten sich in die Patzer-Liste ein und vergeigten ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg 0:3. Zuvor hatte es bereits die 0:4-Klatsche in Dortmund gesetzt. „Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Kopf verlieren in den nächsten Spielen“, sagte Routinier Daniel Caligiuri im Interview mit DAZN und stellte fest: „ Wir wissen, dass es bei uns gerade ergebnistechnisch nicht so gut läuft. Wir müssen einfach positiv nach vorne schauen und versuchen, an unseren leichten Fehlern zu arbeiten, dass wir wieder so agieren wie in der Hinrunde und unsere Chancen mit voller Überzeugung nutzen.“

Das bekamen die Schalker gegen mutig pressende Augsburger nicht hin. „Ich will nicht sagen, dass wir klar unterlegen waren – vom Ergebnis her okay“, meinte Caligiuri.

Ecke: Daniel Caligiuri dreht den Ball im menschenleeren Stadion in den Augsburger Strafraum. Foto: Foto: Getty

er Deutsch-Italiener suchte nach einer Erklärung für die Pleite: „Wir waren auf jeden Fall von Anfang an aggressiv gegen Augsburg. Durch individuelle Fehler bekommen wir einen Freistoß. Dass er ihn nach zehn Minuten gleich so reinhaut, da können wir leider nichts machen. Wir müssen einfach aus unseren Chancen ein Tor machen, dann sind wir wieder dran. Und so lauert Augsburg im zweiten Durchgang auf die Konter.“

S04-Trainer David hatte die drei Partien gegen den FCA, bei Fortuna Düsseldorf und zuhause gegen Werder Bremen zur Woche der Wahrheit ausgerufen. Wie der königsblaue Punkteplan eigentlich aussehen sollte, verriet Caligiuri ohne Umschweife: „Vor dem Spiel hätte ich klare neun Punkte gesagt, auf jeden Fall. Das ging heute in die Hose. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir spielen jetzt wieder Mittwochabend in Düsseldorf und analysieren das Spiel morgen. Dann richtet sich der volle Fokus darauf, in Düsseldorf das Spiel zu gewinnen.“

DAZN-Experte Kneißl vermisst Bewegung

DAZN-Experte Sebastian Kneißl, der früher in der deutschen U20-Nationalelf spielte und fünf Jahre bei Chelsea unter Vertrag stand, bilanzierte: „Ich denke, was Caligiuri angesprochen hat, ist auch die Ballbesitzphase, die Schalke natürlich auch hatte. Das war aber auch vor dem Spiel klar.“ Die Statistik spuckte nach der Begegnung deutliche 67 Prozent Ballbesitz für die Königsblauen aus. „Dennoch war eben im letzten Drittel zu wenig Bewegung, zu wenig Zielstrebigkeit, die David Wagner vor dem Spiel auch gefordert hat. Das müssen sie sich ankreiden“, legte Kneißl den Finger in die Wunde. (tt)