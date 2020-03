Schalkes Gehaltsverzicht ist ein Signal mit kleinem Makel

Gelsenkirchen. In der Coronakrise verzichten die Schalke-Profis auf Teile ihres Gehalts. Ein schönes Zeichen - das noch stärker hätte sein können. Ein Kommentar.

Auf Schalke singen sie vor Heimspielen von tausend Freunden, die zusammenstehen. Ganz so viele sind es nicht, die sich in der aktuellen Krise zum Verzicht entschlossen haben – aber doch eine Menge. Da sind die Profis, die auf einen Teil ihres Gehalts verzichten und damit den wohl wichtigsten Beitrag liefern, die Lage auf Schalke in der Coronakrise zu entspannen. Bemerkenswert aber ist, dass sie damit nicht allein sind. 70 Angestellte beteiligen sich, darunter Physiotherapeuten und der Zeugwart, die nun wahrlich keine Großverdiener sind. Das ist ein wirklich starkes Zeichen in einer schwierigen Lage.