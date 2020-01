Schalkes Jean-Clair Todibo: das Idol, die Nummer, das Ziel

Noch vor ein paar Wochen trainierte der neue Schalke-Profi Jean-Clair Todibo beim FC Barcelona noch mit Lionel Messi. „Im Training habe ich auch mal einige Bälle erobert“, sagt Todibo und ergänzt danach: „Aber wir hatten alle Respekt. Wir wollten diesen tollen Spieler nie verletzen.“

Seit sechs Tagen ist der 20-jährige Todibo Spieler des Bundesligisten FC Schalke 04. In Zweikämpfen zurückhalten darf er sich nun nicht mehr. Von Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider gab es bei der offiziellen Vorstellung gestern ein großes Lob: „Wir sehen in ihm eines der größten Innenverteidiger-Talente in Europa.“ Große Pläne hat auch To­dibo: „Mein Ziel ist es, einer der besten Verteidiger der Welt zu werden.“

Schalke-Spielmacher Harit überzeugt Jean-Clair Todibo

Alles begann für Todibo in Les Lilas, einem Vorort von Paris. Seine Oma kommt aus Deutschland, deshalb hat er in sein Profil im sozialen Netzwerk Instagram eine deutsche Fahne eingeklinkt. 40 Kilometer von Todibo entfernt, in der Kleinstadt Pontoise, wuchs Schalkes Spielmacher Amine Harit auf. Harit war es, mit dem Todibo häufiger telefonierte, als es um den Wechsel nach Gelsenkirchen ging. „Amine hat viel über den Klub erzählt – und sehr, sehr positiv gesprochen. Das hat meine Entscheidung natürlich beeinflusst.“ In Barcelona sprach er oft mit Ivan Rakitic, einem Ex-Schalker. Und es gab die Gespräche mit Schalke selbst – vor allem mit Schneider, Trainer David Wagner und Kaderplaner Michael Reschke. „David hat ihn überzeugt“, sagt Schneider.

Schon als Todibo noch beim FC Toulouse spielte, war Schneider auf ihn aufmerksam geworden – auch wenn er da noch nicht für Schalke arbeitete. „In der Phase waren viele Vereine interessiert. Barcelona hat das Rennen gemacht. Er hat sich dort weiterentwickelt. Bedingt durch die Verletzungen von Salif Sané und Benjamin Stambouli haben wir uns um ihn bemüht. Jetzt ist der Schritt für ihn, mehr Spielpraxis zu bekommen“, sagt Schneider.

Doch wird Todibo das schaffen? Momentan sind in Schalkes Innenverteidigung Ozan Kabak und Matija Nastasic erste Wahl. Sprachlich sieht Todibo aber keine Hürden. Er besucht den Deutsch-Unterricht, auf dem Platz kommuniziert er mit einigen Spielern auf Französisch, mit Kabak und Nastasic auf Englisch und mit Kapitän Omar Mascarell auf Spanisch. Integriert fühlt sich Todi­bo schon. Sein Ansprechpartner für alle Dinge außerhalb des Platzes ist der Integrationsbeauftragte Massimo Mariotti – Familie und Freunde hat Todibo nicht mitgebracht. Das Trainerteam macht Überstunden, um ihn in Video-Sitzungen Schalkes Taktik näherzubringen. Bald will er auf dem Platz glänzen – im Trikot mit der 21. „Meine Mutter ist am 21. Juni geboren – und Andrea Pirlo hat diese Nummer getragen.“ Der italienische Stratege war sein großes Vorbild: „In meiner Jugend habe ich im Mittelfeld gespielt und Pirlo geliebt.“

Nun aber ist er Abwehrspieler. „Er ist zweikampfstark, sehr schnell und hat ein unheimlich gutes Aufbauspiel“, schwärmt Schneider. Doch wie realistisch ist es, dass Todibo auch über den Sommer hinaus Schalker bleibt?

Schalke: Kaufoption beträgt 25 Millionen Euro

Vorerst ist er bis zum Saisonende ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es, gering ist sie nicht: 25 Millionen Euro müsste Schalke bezahlen. To­dibo hat nur 16 Bundesligaspiele, um zu beweisen, dass er diese Summe wert ist. „Bis zum Sommer“, sagt Schneider, „vergeht einige Zeit. Es ist besser, eine hohe Option zu haben als gar keine.“

Helfen könnten die Millionen, die Schalke durch eine Teilnahme an der Champions League verdienen würde. Ist dieses Ziel realistisch? „Ich glaube, dass wir es schaffen können. Viel wird von den nächsten Ergebnissen abhängen – vor allem gegen die anderen Mannschaften, die oben stehen“, sagt Jean-Clair Todibo.

Wie der FC Bayern zum Beispiel, am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der nächste Gegner der Königsblauen.