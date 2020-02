Schalkes Jonjoe Kenny: Das macht gegen Leipzig Mut

Gelsenkirchen. Schalke 04 hofft gegen RB Leipzig auf ein Erfolgserlebnis. Verteidiger Jonjoe Kenny erklärt, warum er Hoffnung auf ein gutes Ergebnis hat.

Nach zuletzt drei Remis in der Bundesliga wartet der Tabellenzweite RB Leipzig am Samstag auf den FC Schalke 04. Verteidiger Jonjoe Kenny hat Hoffnung, dass es gegen eine offensivorientierte Mannschaft wie RB für Königsblau besser laufen könnte.

„Erst einmal muss man festhalten, dass Leipzig eine sehr gute Mannschaft hat. Sie haben eine bislang fantastische Saison gespielt“, wird der Engländer auf der Schalker Vereinshomepage zitiert. Mit Blick auf das kommende Spiel hat er dennoch Hoffnung: „Vielleicht liegt uns ihr Spielstil etwas besser.“

Schalke 04 - Jonjoe Kenny: "Das gesamte Team muss die Offensive unterstützen"

Worauf Kenny anspielt: Gegen die tiefstehenden Mannschaften des SC Paderborn (1:1) und Mainz 05 (0:0) hatte Schalke zuletzt große Probleme, sich Chancen zu erarbeiten. Für den 22-Jährigen liegt es allerdings nicht allein an den Stürmern, dass das Spiel nach vorn aktuell hakt. „Das gesamte Team muss die Offensive unterstützen“, sagt der Rechtsverteidiger.

Aus auskurierter Verletzung stand Kenny beim Auswärtsspiel in Mainz zuletzt wieder auf dem Platz. In der Hinrunde stand die Leihgabe des FC Everton in allen Partien in der Startelf. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen.