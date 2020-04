Schalke: Mitgliederversammlung wohl erst im zweiten Halbjahr

Gelsenkirchen. Schalkes Mitgliederversammlung kann am 7. Juni nicht stattfinden. Ein neuer Termin liegt wahrscheinlich später, als in der Satzung vorgesehen.

Auch bei der Terminierung der Mitgliederversammlung muss Schalke in diese Jahr improvisieren. Angesetzt war die Versammlung für den 7. Juni – „die werden wir nicht abhalten können“, sagt Vorstand Alexander Jobst mit Blick auf die Corona-Pandemie. Rund 10.000 Menschen in der Arena sind dann unmöglich – noch dazu hofft Schalke ja auch, dass zu diesem Zeitpunkt die Fortsetzung der Bundesliga-Saison läuft. Schalke muss einen neuen Termin finden, sobald die Behörden für solche Versammlungen wieder Grünes Licht geben. „Am liebsten noch in diesem Jahr und hoffentlich nicht bei zwei Grad“, so Jobst beim Video-Interview mit Fans.

Schalke: „In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres“

Dass der Termin der JHV 2020 dabei nicht wie in der Satzung vorgesehen stattfinden kann, scheint klar. Denn in der Satzung heißt es: „Die Mitgliederversammlung muss jeweils in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres stattfinden.“ Da das Geschäftsjahr auf Schalke am 1. Januar beginnt, wäre der letzte satzungskonforme Termin also der 30. Juni – der ist kaum zu halten. Aber das ist derzeit sicher nicht Schalkes größtes Problem. (MH)