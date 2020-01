Schalkes Oczipka: "Wir haben alle unter unserem Level gespielt“

Schalkes Profis kamen bedröppelt aus der Umkleidekabine der Münchner Allianz-Arena. Das deftige und verdiente 0:5 beim FC Bayern steckte den königsblauen Spielern in den Klamotten. „Richtige Erklärungen habe ich direkt nach dem Spiel nicht. Das, was uns zuletzt ausgezeichnet hat oder was wir bisher in jedem Spiel gezeigt haben, das haben wir heute nicht gezeigt“, knirschte Linksverteidiger Bastian Oczipka, „und dann kommt am Ende so ein Ergebnis zustande.“

Schalkes höchste Saison-Niederlage

Für Schalke war es die höchste Saison-Niederlage. Das Team ließ sich weit zurückdrängen und schaffte es nur ganz selten, überhaupt mal gefährlich vor das Tor des Rekordmeisters zu gelangen. „Wir hatten schon die Idee, die Bayern auch mal höher zu pressen, so wie wir es oft bisher auch gemacht haben. Allerdings gibt es immer auch mal Situationen gegen Bayern, in den sie sich rausspielen und wo wir auch mal tiefer stehen müssen. Das hatten wir auch auf dem Schirm. Aber ein bisschen aktiver hätten wir es schon machen sollen“, stellte Oczipka fest.

Oczipka: „Ich möchte keinen einzelnen Spieler an den Pranger stellen"

Dass die Hausherren den Schalkern die Bälle von rechts und links um die Ohren flankten, war Oczipka & Co. vor dem Anpfiff bekannt. „Das hatten wir vor dem Spiel angesprochen, dass sie relativ viel flanken. Wir wussten, was kommt und haben das sicher auch nicht so gut verteidigt“, analysierte der Routinier.

Mit dem unglücklich agierenden Torwart Markus Schubert konnte Oczipka nach dem Abpfiff nicht direkt sprechen. „Ich habe ihn in der Kabine nicht gesehen.“ Zwei Gegentreffer musste sich Schubert ankreiden. Da fiel nur wenig ins Gewicht, dass der junge Schlussmann auch einige gute Paraden gegen die Bayern-Offensive zeigte. Oczipka: „Ich möchte keinen einzelnen Spieler an den Pranger stellen. Es ist einfach so, dass er nicht alleine Schuld an der Niederlage ist. Wir haben alle heute unter unserem Level gespielt.“