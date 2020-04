Schalke-Profi Raman verspricht: „Ich werde bereit sein“

Zum bislang letzten Mal in Aktion: Schalkes Stürmer Benito Raman am 7. März beim 1:1 gegen Hoffenheim. Hier ein Duell mit Florian Grillitsch.

Gelsenkirchen. Schalkes letztes Bundesligaspiel liegt mittlerweile sechseinhalb Wochen zurück. Benito Raman spricht über den erhofften Neustart der Liga.

Auch den Schalker Spielern ergeht es derzeit so wie allen anderen Menschen: Sie wünschen sich die Normalität zurück und müssen sich bis dahin noch etwas in Geduld üben. Klarheit gibt es vielleicht am Donnerstag, wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) über einen möglichen Re-Start berät – ins Auge gefasst wird der 9. Mai, aber in diesen Zeiten sind Prognosen immer noch mit Vorsicht zu genießen. So oder so sagt Schalkes Stürmer Benito Raman: „Wenn es einen Auftakttermin gibt, werde ich bereit sein!“

Schalke geht kein Risiko ein

Im Interview mit Schalke04.de hat der Belgier auch darüber gesprochen, wie er mit der Pause zurecht kommt. „Mir fehlen die Spiele ungemein, aktuell ist alles ungewiss. Man trainiert, weiß aber nicht, wann genau der Ball wieder rollt“, sagte Raman und fügte an: „Die Vorfreude auf das nächste Spiel wird von Tag zu Tag größer.“

Das bislang letzte Schalker Bundesligaspiel hat am 7. März zu Hause gegen die TSG Hoffenheim stattgefunden (1:1) – das liegt mittlerweile sechseinhalb Wochen zurück. Raman spielte 76 Minuten, Schalkes Tor schoss Weston McKennie. Wenn alles gut geht, sind es jetzt noch zweieinhalb Wochen Vorbereitung bis zu einem möglichen Neustart am 7. Mai.

Raman vermisst besonders seinen Kumpel Nastasic

Schalke bereitet sich darauf vor, so weit es beim Training in Kleingruppen möglich ist. Raman: „Wir alle halten uns an die Vorgaben und gehen keinerlei Risiken ein. Einige Spieler habe ich bereits einige Wochen nicht mehr gesehen, da wir getrennt und zu verschiedenen Zeiten trainieren.“ Besonders vermisst der Belgier seinen Kumpel Matija Nastasic: „Normalerweise frühstücken wir stets gemeinsam und tauschen uns auf dem Trainingsgelände aus“, berichtet Raman: „Das fällt aktuell weg.“