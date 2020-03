Schalke 04: Spieler bis zum 22. März im Home-Office

Niemand weiß, wann die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann – also müssen die Trainer von Woche zu Woche planen. Schalkes Trainer David Wagner hat seine Spieler am Montagnachmittag bis einschließlich kommenden Sonntag (22. März) ins Home Office geschickt. Die Profis haben Übungsaufgaben an die Hand bekommen und sollen sich zunächst zu Hause fit halten. Ins Ausland sollen die Spieler nicht reisen. Ausnahmen: Die Langzeitverletzten Ozan Kabak und Omar Mascarell sind bereits in ihre Heimatländer geflogen und absolvieren ihre Reha in Istanbul (Kabak) beziehungsweise auf Teneriffa (Mascarell).

Schalkes Trainingszentrum bleibt geöffnet

Individuelle Trainingspläne für jeden einzelnen Spieler wurden auch an Hand der Ergebnisse erstellt, die am Montag ein Laktattest erbracht hat. Zwischen 11 und 16.45 Uhr wurden die Test durchgeführt. Allerdings haben die Profis auch in den kommenden Tagen die Möglichkeit, individuell auf dem Vereinsgelände zu arbeiten. Dafür wird das Trainingszentrum täglich vier bis fünf Stunden geöffnet sein. Physiotherapeuten und Athletiktrainer werden hier insbesondere mit den Spielern, die sich nach ihren Verletzungspausen im Aufbautraining befinden, arbeiten – namentlich mit Salif Sané, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Juan Miranda und Nick Taitague.

Nach einer Woche Home Office trainiert die Mannschaft ab kommenden Montag (23. März) dann wieder geschlossen auf Schalke. Allerdings, dieser Hinweis darf in diesen Zeiten nicht fehlen, weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit.