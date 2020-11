Schalkes suspendierter Harit: “Bin entschlossener denn je“

Gelsenkirchen. Amine Harit wurde von den Schalker Verantwortlichen suspendiert. Im Anschluss meldete er sich in den sozialen Medien zu Wort.

Nach disziplinarischen Verfehlungen hat der kriselnde Fußball-Bundesligist Schalke 04 seinem Mittelfeldspieler Amine Harit „eine Denkpause“ verpasst. Bis auf weiteres wird der 23-Jährige vom Trainings- und Spielbetrieb der Lizenzspielermannschaft suspendiert, wie die Gelsenkirchener am Dienstagabend erklärt haben.

In den sozialen Medien meldete sich Harit am Abend ebenfalls zu Wort. „Nach dem für alle frustrierenden Spiel am Wochenende müssen wir jetzt zusammenstehen“, schrieb er bei Twitter. „Ich arbeite seit Monaten sehr hart dafür, um wieder auf mein bestes Niveau zu kommen und ich bin entschlossener denn je, meinen Klub wieder in Tabellenregionen zu führen, wo er hingehört.“

Schalke hofft bei Amine Harit noch auf Besserung

Nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag stehen die Schalker auf dem letzten Tabellenplatz. Harit zeigte eine schwache Leistung und wurde noch vor der Halbzeitpause von Trainer Manuel Baum ausgewechselt. Im Anschluss seien „ein paar Dinge vorgefallen, die uns nicht gefallen haben“, wie Sportvorstand Jochen Schneider in einer Pressemitteilung erklärt hat.

Weiter sagte sagte Schneider über Harit: „Er hat großes sportliches Potenzial, konnte dieses aber in den letzten Monaten nicht im Sinne unserer Mannschaft abrufen. Wir werden Amine nicht fallen lassen, sondern gemeinsam alles daran setzen, ihn wieder dahin zu bringen, dass er seine Qualitäten für unseren Verein einbringen kann. Es liegt an Amine, dass er zügig den Weg zurück in den Kreis der Mannschaft findet.“

In der laufenden Saison stand Harit in sechs Bundesligaspielen für Schalke auf dem Feld. Ein Tor gelang dem Nationalspieler Marokkos dabei nicht. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis ins Jahr 2024. (fs)