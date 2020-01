Schalkes Torwart-Frage: Alexander Nübel ist im Vorteil

Zu unterscheiden war Alexander Nübel von seinen Teamkollegen des FC Schalke 04 nur durch seine Torwart-Handschuhe. Eine schwarze Mütze schützte nicht nur den 23-Jährigen gegen den kalten Wind, der am Dienstagnachmittag über die Trainingsplätze wehte. Schalke begann mit der Vorbereitung auf die beiden Spiele gegen Hertha BSC – das erste ist das Bundesligaspiel im Olympiastadion (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) – und Nübel stand im Blickpunkt.

Denn im Kampf um den Platz im Tor hat er einen kleinen Vorteil. Nübel und und der dritte Torwart Michael Langer betraten mit Torwarttrainer Simon Henzler eine Viertelstunde vor den Feldspielern den Rasen. Sie arbeiteten konzentriert, Nübel wirkte fokussiert, parierte viele Schüsse im Trainingsspiel – das sah sehr gut aus. Doch wo war Nübels Konkurrent Markus Schubert? Der Mann, der Nübel während dessen Sperre vier Spiele lang vertreten hatte, fehlte wegen Patellasehnen-Beschwerden. Von Tag zu Tag wolle man schauen, teilte der Verein mit. Ein nächstes Update würde es erst am Donnerstag geben. Bis dahin: Schweigen. Keine Entscheidung.

Schalke spielt am Dienstag um den Einzug ins Viertelfinale

Zwei Trainingseinheiten sieht der Plan bis zum ersten Berlin-Spiel noch vor. Selbst wenn Schubert noch fit wird: Der 21-Jährige sah bei der 0:5-Niederlage in München am Samstag nicht nur bei zwei Gegentreffern schlecht aus, sondern ist nun auch ausgeschlagen. Zwei Gründe, die für Nübel sprechen – auch wenn das viele Fans nicht begeistern wird. Proteste wären beim zweiten Spiel gegen Hertha (Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr/Sky) zu erwarten, wenn es in Gelsenkirchen um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale geht. Verziehen haben viele Nübel den ablösefreien Wechsel zum FC Bayern nicht.

Das Team ist um Neutralität in der Torwart-Frage bemüht. Mittelfeldspieler Weston McKennie sagte gestern: „Die Mannschaft fühlt sich wohl mit Markus Schubert, Alexander Nübel und auch mit Michael Langer. Egal, welche Entscheidung es gibt: Derjenige, der bei uns im Tor steht, wird es gut machen.“ Kapitän Omar Mascarell betonte, sich in die Torwart-Diskussion nicht einzumischen und das Gespräch mit Trainer David Wagner nicht zu suchen: „Das ist nicht mein Job. Das ist der Job des Trainers.“

Schalke: Torwarttrainer Henzler kennt Nübel seit sechs Jahren

Und so wird Simon Henzler zum wichtigsten Ratgeber für Wagner. Denn Wagner selbst redet gar nicht so oft mit seinen Torhütern. „Simon ist derjenige, der den kommunikativen Part hat“, sagte Wagner über Henzler. Und der Torwarttrainer kann Nübels Nervenlage am Besten beurteilen. Denn sie kennen sich seit fast sechs Jahren. Und am 1. Juli 2015 waren sie gemeinsam vom SC Paderborn zu Schalke 04 gekommen.