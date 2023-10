Schalkes U19 schlägt Köln im Achtelfinale des DFB-Pokal der A-Junioren

Gelsenkirchen. Im DFB-Pokal der A-Junioren besiegt der FC Schalke 04 mit 2:1 den 1. FC Köln und steht im Viertelfinale.

Schalkes U19 hat den Sprung ins Viertelfinale des DFB-A-Junioren-Vereinspokals geschafft. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert setzte sich vor 400 Fans auf dem Rasenplatz neben der S04-Geschäftsstelle im Achtelfinale mit 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln durch. „Beide Mannschaften sind sich auf Augenhöhe begegnet – genauso hatten wir es auch erwartet“, bilanzierte Elgert.

Schalke-Profi Ouedraogo feuert sein Ex-Team an

Mit Top-Talent Assan Ouedraogo, der vor wenigen Monaten aus der U19 ins Zweitliga-Team aufrückte und dort bereits für Furore gesorgt hat, drückte ein ehemaliger Elgert-Schüler die Daumen am Spielfeldrand. Elgert: „Die erste Mannschaft ist seine Mannschaft, aber auch die U19 ist seine Mannschaft. Man muss ganz klar sagen: Er macht das oben super. Wenn wir Assan noch hier bei uns dabei hätten, wären wir noch um einiges stärker.“

S04-Torwart Luca Podlech bei Freistößen im Mittelpunkt

Das erste Ausrufezeichen setzten die Königsblauen gegen Köln in der neunten Minute durch einen Kopfball von Mika Khadr. Der Ball verfehlte das Ziel allerdings um einige Meter. Nach einer Rückgabe von Vitalie Becker zu S04-Torwart Luca Podlech entschied Schiedsrichter Fabian Kiehl auf indirekten Freistoß für Köln. Jaka Cuber Potocnik setzte den Ball an der Acht-Mann-Mauer der Schalker vorbei an den linken Pfosten (15.).

Nach einem weiteren Freistoß durch Kölns Etienne Borie musste Luca Podlech sein ganzes Können aufbieten, um das Geschoss zu entschärfen (26.). Vier Zeigerumdrehungen später rückte Podlech erneut in den Blickpunkt und entschärfte eine Standardsituation von Gabriel Milocevic.

Die Schalker gingen in der 37. Minute durch einen Foulelfmeter von Max Grüger 1:0 in Führung. Vitalie Becker war nach einem Vorstoß im Kölner Strafraum gefoult worden. Max Grüger versenkte den Elfer sicher im linken unteren Eck.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff zeigte sich Schalke deutlich wacher. Nach wenigen Sekunden nutzte Mertcan Ayhan die Gelegenheit, um frei vor Geißbock-Keeper Luis Hauer auf 2:0 zu stellen. Die Domstädter gaben sich aber noch lange nicht geschlagen, sondern antworteten durch eine Doppelchance von Cuber Potocnik (59./60.).

Nach diesen Warnschüssen klingelte es im Schalker Gehäuse: Arda Süne traf zum 2:1 ins rechte Eck (63.). Die Kölner mühten sich anschließend um den Ausgleich, Schalke verteidigte den Vorsprung mit großer Leidenschaft ins Ziel und versuchte, immer wieder Stiche zu setzen. Elgert: „Wir wollten auf das dritte Tor gehen und wollten uns nicht zu sehr hinten reindrängen lassen. Beide Mannschaften hätten dieses Spiel gewinnen können. Uns hat sicherlich das frühe 2:0 in die Karten gespielt.“

Schalke U19: Podlech – Numbisie (72. Kerbsties), Khadr, Barthel, Becker – Ayhan, Grüger – Gashi (90. Doulashi), Osmani (38. Karaca), Ndiaye – Brusdeilins (72. Dörr).

Tore: 1:0 Grüger (37./Foulelfmeter), 2:0 (46.) Ayhan, 2:1 (63.) Süne.

Zuschauer: 400.

