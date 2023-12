Schalkes U23 beendet Durststrecke mit einem Profi

Gelsenkirchen. Beim 3:0 der U23 des FC Schalke 04 gegen Düren hält Ibrahima Cissé den Laden dicht. Nelson Amadin knipst doppelt für den S04-Nachwuchs.

Nach vier Spielen ohne Sieg hat die U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West wieder einen Dreier eingefahren. Gegen den 1. FC Düren setzten sich die Königsblauen vor 210 Unentwegten im verregneten Parkstadion 3:0 (2:0) durch. Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel liegt nach dem letzten Meisterschafts-Heimspiel in diesem Jahr mit 29 Punkten auf Platz acht. Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) kann Schalke das Konto durch einen Sieg im Nachholspiel in Ahlen noch weiter aufstocken.

Nach zähem Beginn traf Schalke mit der ersten gefährlichen Aktion des Spiels zur Führung. Nach einer abgefangenen Dürener Ecke schalteten die Hausherren schnell um. Niklas Castelle schickte Joey Müller auf die Reise, der nach seinem 30-Meter-Solo cool zum völlig freistehenden Nelson Amadin ablegte. Der Offensivmann jagte den Ball wuchtig zum 1:0 ins Netz (15.).

Geschubse im Schalke-Spiel

Amadin hätte sechs Zeigerumdrehungen später auf 2:0 stellen können. Sein starkes Solo blieb allerdings ungekrönt. Dürens Torwart Jannick Theißen wehrte Amadins Schuss aus spitzem Winkel gerade noch zur Ecke ab. Die Gäste kamen kaum zum Durchatmen. Im Anschluss an den Eckball nagelte Andreas Ivan aus 20 Metern über den Kasten.

Kurz darauf wurde es hektisch. Nach einem Foul an der Außenlinie gerieten Dürens Knipser Kevin Goden und Schalkes Jungprofi Ibrahima Cissé aneinander. Schiedsrichter Sören Storks ließ sich das Geschubse nicht bieten und zeigte beiden Spielen die gelbe Karte (27.). Danach konzentrierte man sich wieder auf Fußball. Kevin Godens Schuss wurde zunächst abgeblockt, aber im zweiten Versuch brachte er den Ball auf das S04-Gehäuse. Torwart Julius Paris parierte sicher (29.).

Schalke jagt Ball an die Latte

Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel vergab Nelson Amadin zunächst das mögliche 2:0. Amadin grätschte in eine Krasniqi-Vorlage, traf den Ball aber so unglücklich, dass er aus einem Meter über das Tor flog. Sekunden später jubelte der Schalker Anhang dann doch: Tim Albutat traf nach einem abgewehrten Schuss flach ins linke untere Eck (41.). Per Strafstoß hätte Schalke in der 45. Minute noch erhöhen können, aber Andy Ivan wollte es zu genau machen: Er jagte die Kugel an die Latte.

Nach dem Pausentee schnupperte Düren am Anschlusstor. In einer Szene parierte Julius Paris (51.), danach segelte Dennis Brock haarscharf an einer Flanke vorbei (54.). Für Schalke setzte Joey Müller das erste Ausrufezeichen im zweiten Abschnitt. Sein Geschoss entschärfte Jannick Theißen mit einer Glanzparade (62.). Kurz danach klingelte es zum dritten Mal im Dürener Tor. Nelson Amadin erzielte sein zweites Tor des Nachmittags (69.) – und machte damit alles klar.

Schalke U23: Paris – van der Sloot, Talabidi, Albutat, Cissé – Müller – Gyamfi (86. Giesen), Ivan, Krasniqi (77. Bokake) – Castelle (46. Pöpperl), Amadin (86. Kopf).

Tore: 1:0 (15.) Amadin, 2:0 Albutat (41.), 3:0 Amadin (69.).

Bes. Vorkommnis: Ivan (Schalke) schießt Foulelfmeter an die Latte (45.).

Zuschauer: 210.

