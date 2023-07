Schalkes U23 gewinnt - Lasogga früh ausgewechselt

Gelsenkirchen Zweiter Sieg im zweiten Testspiel: Nach dem 3:2 über Havelse schlägt die U23 des FC Schalke 04 den FC Den Bosch mit 2:0 (1:0). Warum Neuzugang Lasogga nur einen Kurzeinsatz absolviert.

Vorbereitung und Meisterschaft sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das erste Paar passt der U23 des FC Schalke 04 zumindest ergebnistechnisch schon mal. Dem 3:2-Sieg im ersten Testspiel dieser Vorbereitung gegen den Nord-Regionalligisten TSV Havelse folgte jetzt ein 2:0 (1:0)-Erfolg über den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch.

Sogar das ein oder andere holländische Auto-Kennzeichen war rund um das Parkstadion zu entdecken. Aber die sportliche dominante Farbkombination war an diesem Tag das Weiß-Hellblau der Schalker U23.

Auch diesmal fehlte Sidi Sane, der mit Drittligist Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht wird, im Schalker Kader, ebenso Andreas Ivan, der nach Leistenproblemen langsam wieder herangeführt werden soll.

War es in der Vorwoche Neuzugang Pierre-Michel Lasogga, der gegen Havelse seinen Debüt-Treffer für Königsblau erzielte, so war auch diesmal ein weiterer Neuzugang für die Schalker U23 erfolgreich. In der 8. Spielminute zog S04 eine schnelle Kombination bis vor das Tor des FC Den Bosch. Grace Honore Bokake Bolufe leitete schnell weiter auf Paul Friedrich Pöpperl, und der neue Mann, vom TSV Steinbach II gekommen, netzte sicher ein zur 1:0-Führung.

Schalke hatte das Team aus den Niederlanden im Griff, auch wenn mit Julius Paris im Tor ein weiterer Sommer-Zugang der Schalker U23 bei zwei Kontern der Gäste eingreifen musste, zweimal stark den Winkel verkürzte. Für die Schalker hatten Tim Schmidt (Kopfball knapp neben das Tor) und Emanuel Gyamfi mit einem knapp verfehlten Schuss weitere Gelegenheiten.

Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel: "Ein guter Test"

Nach der Halbzeit und Rundum-Wechseln auf beiden Seiten blieben die Schalker das offensiv stärkere Team. Zweimal legte Yannick Aime Tonye für Kelsey Aninkorah-Meisel auf – beim ersten Mal schoss Schalkes Nummer 21 über das Tor, das zweite Zuspiel in die Spitze verwertete der aus der U19 aufgerückte Aninkorah-Meisel zu Schalkes 2:0 (59.).

Zweiter Test, zweiter Sieg: „Ein guter Test gegen eine starke Mannschaft“, so Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel nach dem Spiel. „Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Qualität auf dem Platz, sehr aggressiv, ein schnelles Spiel. Wie gewohnt, wenn du gegen Holländer spielst, hast du immer ein intensives Spiel.“

Die beiden Torschützen sind neu im Schalker U23-Kader und unterstrichen noch einmal, warum Jakob Fimpel zu Trainingsauftakt von „spannenden Jungs“ sprach, die neu dazugekommen sind: „Auf jeden Fall“, so Fimpel, „das betrifft sowohl die beweglichen Jungs, die aus der U19 dazugekommen sind, mit ihrer Geschwindigkeit, aber auch die Neuzugänge. Sie haben sich bisher gut eingefügt.“

Schalke: Kein Risiko bei Pierre-Michel Lasogga

Noch In der ersten Halbzeit wurde ein weiterer Neuer ausgewechselt, Pierre-Michel Lasogga ging in der 29. Spielminute für Akbar Tchadjobo vom Platz. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Fimpel erklärte: „Er muss sich noch an den Rhythmus gewöhnen, und mit seiner Erfahrung sagt er dann kurz Bescheid. Warum sollten wir in der jetzigen Phase ein Risiko eingehen?“ Eine rhetorische Frage.

Schalke U23: Paris; Van der Sloot, Schmidt, Albutat, Kopf – Müller – Bokake Bolufe, Pöpperl, Gyamfi – Castelle, Lasogga (Treichel; Anubodem, Balouk, Tonye, Tchadjobo, Aninkorah-Meisel, Heiserholt, Mihaljevic).

