Schalkes Vorbereitungsplan: Termin für „Schalke-Tag“ steht

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Gelsenkirchen. Ende Juni beginnt Schalke 04 die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison. Auch Termine für „Schalke-Tag“ und Trainingslager stehen fest.

Seit Anfang der Woche haben die Profis von Schalke 04 etwas Zeit, die turbulente Zeit in den zurückliegenden Monaten zu verarbeiten. Im Urlaub sollen die Spieler ihre Köpfe freibekommen, um dann gestärkt in die kommende Zweitliga-Saison zu gehen. Erst am 24. Juni müssen sie wieder in Gelsenkirchen aufschlagen, denn dann stehen auf dem Vereinsgelände die ersten medizinischen Untersuchungen an. Über zwei Tage ziehen sich die Termine.

Am 26. Juni folgt dann der offizielle Trainingsauftakt. Auch Termine für die ersten Testspiele der Vorbereitung stehen schon: Am 1. Juli wird es ein erstes Testspiel beim Regionalliga-Nord-Aufsteiger SC Spelle-Venhaus (15 Uhr, Getränke Hoffmann Stadion) geben. Weiter geht es am 6. Juli mit einem Test beim West-Regionalligisten 1. FC Bocholt (18 Uhr, Gigaset Arena am Hünting).

Schalke-Trainingslager in Mittersill vom 8. bis 16. Juli

Höhepunkt der Vorbereitung ist traditionsgemäß das Trainingslager. In diesem Jahr findet es wieder im österreichischen Mittersill statt. Vom 8. bis zum 16. Juli werden die Schalke-Profis unter Anleitung von Trainer Thomas Reis in den Alpen schwitzen. In Österreich soll der Grundstein für eine erfolgreiche Zweitliga-Saison gelegt werden. Bis zu zwei Testspiele stehen während des Trainingscamps an.

Ein letztes Testspiel vor dem Zweitliga-Start ist am 22. Juli geplant – also eine Woche, bevor das erste Pflichtspiel ansteht. Einen Tag danach, am 23. Juli lädt Schalke dann zur großen Saison-Eröffnung, dem „Schalke-Tag“, wo wieder rund 100.000 Fans erwartet werden.

Der erste Spieltag in der 2. Bundesliga steht dann am 28. Juli an – auf wen Schalke zum Auftakt trifft, ist noch offen.

Schalkes Vorbereitungsplan in der Übersicht:

Medizinische Untersuchungen: 24./25. Juni

Trainingsauftakt: 26. Juni

1. Testspiel: 01. Juli

2. Testspiel: 06. Juli

Trainingslager in Mittersill: 08. Juli – 16. Juli

Letztes Testspiel vor Liga-Start: 22. Juli

Schalke-Tag: 23. Juli

