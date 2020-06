Schalkes wichtiger Samstag: Tönnies, Freiburg, Demo

Gelsenkirchen. Für den FC Schalke 04 geht es beim SC Freiburg um viel Geld. Zeitgleich werden die kritischen Stimmen zu Clemens Tönnies lauter.

Marcelo Bordon hat gute Erinnerungen an den SC Freiburg. Es war der letzte Spieltag der Saison 2004/2005, als die Abwehr-Legende des FC Schalke 04 die Königsblauen in der 89. Minute zu einem 3:2-Sieg köpfte – und in die Champions League. 15 Jahre später spielt Schalke wieder am 34. Spieltag in Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) – und nichts ist mehr wie früher. Das Urteil des 44-jährigen Brasilianers über die Mannschaft von Trainer David Wagner ist hart. „Die Spieler haben kein Potenzial und keinen Charakter, um für Schalke zu spielen. Sie verstehen Schalke nicht. Ich sehe Straßenfußballer in Brasilien, die mehr Qualität haben als die Schalke-Spieler“, sagte er dieser Redaktion.