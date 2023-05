Schalkes Zalazar ist Dortmunder Einladung egal

Gelsenkirchen. Schalke-Profi Rodrigo Zalazar ist egal, was Borussia Dortmund in der Bundesliga betrifft. Die Königsblauen schauen nur auf sich.

Schalkes Rodrigo Zalazar hat auf die Einladung von Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal bei Schalker Schützenhilfe für den BVB im Meisterrennen reserviert reagiert. „Wir fahren nach München, um für Schalke und unsere Fans zu gewinnen. Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal“, sagte der 23-Jährige der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ (Donnerstag).

Westphal will Schalke-Profis ins Goldene Buch eintragen lassen

: „Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt.“ Die abstiegsbedrohten Schalker treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Tabellenführer aus München an. Der Vorsprung des FC Bayern auf den BVB beträgt aktuell einen Punkt. Schalke und Dortmund sind Erzrivalen im Ruhrgebiet. (dpa)

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04