Schallenberg über Schalke-Lage: „Wir sind ja nicht blöd“

Nach der 1:4-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern steht Schalke 04 am Abgrund. Die Fans sind sauer, die Profis leisten sich unerklärliche Fehler – die Neven liegen blank. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk analysieren die Schalke-Reporter Andreas Ernst (Funke Sport) und Robin Haack (WAZ Gelsenkirchen) zusammen mit Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) die Blamage.

Schalke-Desaster: So droht der Absturz in die 3. Liga | 19:04-Talk nach Kaiserslautern

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 steckt im Tabellenkeller der 2. Liga fest. Dem Ernst der Lage sind sich die S04-Profis laut Ron Schallenberg bewusst.

Nein, beschönigen möchte Ron Schallenberg die aktuelle Situation des FC Schalke 04 nicht. „Wir alle haben den Ernst der Lage erkannt“, sagt der Mittelfeldspieler, dessen Team mit zwei Niederlagen zum Rückrundenstart wieder tief in den Tabellenkeller der 2. Bundesliga gerutscht ist. „Wir kennen die Tabelle, wir sind ja nicht blöd.“

Allein das bessere Torverhältnis trennt die Königsblauen aktuell vom ersten direkten Abstiegsplatz. Den belegt derzeit Eintracht Braunschweig, Gegner am kommenden Samstag (13 Uhr/Sky) in der Veltins-Arena. „Viel Druck“ liegt auf dem Duell mit dem direkten Konkurrenten, betont Schallenberg. Zumal sich die Niedersachsen im Aufwind befinden: Sie kommen mit vier Siegen in Serie nach Gelsenkirchen. „Es ist sehr wichtig, ihnen jetzt einen Dämpfer zu verpassen. Wir brauchen die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sehr dringend.“

Ron Schallenberg stellte sich den Journalisten beim Schalke-Training am Dienstag. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Ähnliche Worte waren bereits vor dem Kellerduell mit dem 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Freitag von den S04-Profis zu vernehmen. Doch was folgte, war eine der bittersten Niederlagen der laufenden Saison. Mit 1:4 ging Schalke in der Pfalz unter. „Das war ein Rückfall, der schon überraschend kam“, sagt Schallenberg. Der in Kaiserslautern gelbgesperrte 25-Jährige musste mit ansehen, wie seine Teamkollegen nach 0:1-Rückstand durch ein Tor von Neuzugang Darko Churlinov nach der Halbzeit zurückkamen - dann aber völlig zerfielen und drei Gegentore in elf Minuten schluckten. „Solche Dynamiken innerhalb eines Spieles sind manchmal schwer zu erklären.“

Vorwürfe, dass die Schalker sich der bedrohlichen Lage nicht bewusst sind, wies Schallenberg entschieden zurück: „Wenn man die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine erlebt, muss sich keiner Sorgen machen, dass wir nicht wissen, worum es geht. Keiner will, dass der FC Schalke 04 absteigt.“ Dennoch rechnet der Sommer-Neuzugang vom SC Paderborn damit, „dass wir höchstwahrscheinlich bis zum Ende im Abstiegskampf sein werden. Dem müssen wir uns stellen.“ Es gehe ausschließlich darum, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. „Alles andere ist völlig egal.“

Ich bin gut drauf, das bestätigt mir auch der Trainer Schalke-Profi Ron Schallenberg

Ein entscheidender Punkt auf dem Weg dorthin: die Defensivschwäche. Schalke hat die meisten Gegentore aller Zweitligisten kassiert (41), seit dem Amtsantritt von Trainer Karel Geraerts vor über drei Monaten waren es 23 in elf Partien. Der Coach probierte bereits mehrere taktische Grundordnungen aus, doch auch im aktuell favorisierten 4-4-2 mit Mittelfeldraute bleibt sein Team anfällig. „Wir müssen kompakter verteidigen, das kann man in jedem System schaffen“, meint Schallenberg. Er sieht eine verbesserte Grundstatik, „aber in einzelnen Momenten, etwa in der Box-Verteidigung, müssen wir es besser machen. Ob wir dabei auf eine Fünfer- oder Viererkette, auf ein oder zwei Sechser setzen, das muss der Trainer entscheiden.“

Schallenberg selbst kam in den vergangenen Partien kaum zum Zug. Vor der Winterpause bremste ihn eine Verletzung aus, beim Rückrundenstart gegen den HSV (0:2) kam er zur Pause in die Partie - und holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab. Nach bislang durchwachsenen Leistungen im blau-weißen Trikot hofft er auf eine Rückkehr in die Startelf gegen Braunschweig. „Ich bin gut drauf, das bestätigt mir auch der Trainer. Ich will es ihm so schwierig wie möglich machen, an mir vorbeizukommen.“ Gemessen an dem Auftritt in Kaiserslautern dürfte frisches Personal in der Startelf jedenfalls nicht schaden...

