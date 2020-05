Schneider betont: Schalke plant neue Saison mit Uth

Schalke 04 möchte den an den 1. FC Köln ausgeliehenen Angreifer Mark Uth zur kommenden Saison wieder zurückholen und denkt derzeit nicht an eine Verlängerung des Leihgeschäfts mit den Kölnern. Dies erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Freitag im Gespräch mit der WAZ. „Ich gehe davon aus, dass Mark in der nächsten Saison wieder auf Schalke spielen wird.“

Mark Uth ist derzeit an seinen Stammverein 1. FC Köln ausgeliehen und dort sehr erfolgreich (vier Tore und vier Vorlagen in sieben Spielen). Kölns Manager Horst Heldt möchte Uth deswegen gerne auch in der kommenden Saison behalten. Schalkes Schneider stellt aber klar, dass er Uth „gerade in dieser Form“ ab Sommer wieder auf Schalke sehen möchte. Der Vertrag des Stürmers bei den Königsblauen läuft noch zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022.

Schalke wird Köln nicht entgegenkommen

Das Leihgeschäft für die Rückrunde war auf Wunsch des Spielers zustande gekommen: Uth hatte auf Schalke nach einer längeren Verletzungspause keinen Stammplatz. Schalke verzichtete für die Rückrunde sogar auf eine Leihgebühr, um Uth Spielpraxis bei den klammen Kölnern zu ermöglichen. Köln hofft angeblich nun wieder darauf, dass Schalke sich großzügig zeigt, aber das wird es diesmal nicht geben. Schneider stellt klar: „Es gibt keine Veranlassung, Köln entgegenzukommen.“