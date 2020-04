Seifert ist auch der Schalke-Trumpf in der Corona-Krise

Essen. Das Coronavirus setzt den Klubs zu. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert legt in der Bundesliga-Zwangspause mächtig an Profil zu. Ein Kommentar.

Manuel Neuer versprüht gerade einen Hauch von Normalität. Der Nationaltorhüter und der FC Bayern überbieten sich darin, Details über ihre Vertragsverhandlungen in den Medien auszuplaudern. Man könnte nun schmunzeln, hätte der Fußball nicht andere Sorgen als Neuers Gehaltsvorstellungen und die gewünschte Laufzeit seines neuen Arbeitspapiers an der Säbener Straße.

Gewiss, es sind vermeintlich willkommene Abwechslungen im Überschriften-Dschungel, in dem während der Coronavirus-Pandemie für Begriffe wie Existenzbedrohung, Rettungspläne und Geisterspiele unaufhörlich das Gesetz des Stärkeren gilt. Bis Donnerstag werden solche Schlagzeilen wieder zunehmen, denn dann wollen bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga die 36 Profiklubs abklären, wie ab dem 9. Mai in der 1. und 2. Bundesliga wieder der Ball rollen soll. Mit Geisterspielen und maximal 200 Personen im Stadion. Mit ausreichend Tests für die Spieler, worunter keine systemrelevante Gruppe benachteiligt werden solle.

Seifert überzeugt mit strategischem Geschick

Der Trumpf der in wirtschaftliche Not geratenen Klubs wie unter anderem Schalke 04 in den Verhandlungen ist Christian Seifert. Der Krisenmanager vermittelt dieser Tage das Bild eines äußerst geschickten Strategen. Dabei wünscht sich so mancher Klubboss die Besetzung dieses Postens noch immer mit einer im Fußball groß gewordenen und titelgesegneten Persönlichkeit. Doch DFL-Geschäftsführer Seifert – frei von Emotionen, mit klarem Blick für Zahlen – holt die für die Klubs lebensnotwendigen TV-Rechteinhaber ins Boot, hält die sonst so mitteilungsbedürftigen Vereinsoberen im Zaum, hievt den Fußball gegenüber der Politik nicht in eine Sonderrolle.

Das alles soll sich, täuschen die Eindrücke nicht, ausbezahlen. Als früheres Vorstandsmitglied einer KarstadtQuelle-Tochter hat Seifert bereits den Untergang eines deutschen Traditionsunternehmens erlebt – ein zweites Mal will er sich ersparen. Bundesligafußball im Mai wäre für viele Fans eine Erleichterung, für manche Vereine sogar die Existenzbewahrung.

DFL und Sky können auch mit Geisterspielen ihr Premiumprodukt anbieten

Dass die DFL dann ihrem wichtigsten Geldgeber Sky und der Pay-TV-Sender seinen Kunden wieder das Premiumprodukt anbieten könnten, wäre ein erster Schritt. Bis zum 31. August bleiben wegen der Coronavirus-Auswirkungen in Deutschland Großveranstaltungen mit Zuschauern untersagt – noch steht das Milliarden-Business Bundesliga nicht für die nächste Saison. Die Klubs können sich aber glücklich schätzen, dass Christian Seifert nicht ein Mann zu sein scheint, der sich allzu lange für kurzfristige Erfolge feiern lässt.