Sky-Geld für DFL: Für Schalke geht es um 15 Millionen Euro

Die meisten der 36 Profiklubs in Deutschland werden mutmaßlich stündlich nach Frankfurt blicken. Die Frage, die sie sich stellen: Wird der Vertrag zwischen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem Pay-TV-Sender Sky wirklich unterzeichnet? Ein Vertrag, der den Vereinen garantieren soll, dass die letzte Rate der TV-Gelder für die aktuelle Saison schon Ende April auf die Konten überwiesen wird und nicht erst im Mai. Die DFL verkündete zwar offiziell, es gebe noch keine vertraglich fixierte Vereinbarung. Das stimmt - aber mündlich haben sich die DFL und Sky sehr wohl geeinigt. Wichtig ist das für viele Vereine - in der Bundesliga vor allem für den FC Schalke 04.

Schalke: Die Bedrohung wäre nicht mehr akut

Die Königsblauen können in finanzieller Hinsicht aufatmen. Sie selbst waren in den vergangenen Wochen seit Beginn der Coronakrise mehrfach an die Öffentlichkeit getreten, Marketingvorstand Alexander Jobst sprach gar von einer "existenzbedrohenden Situation". Für Schalke geht es um etwa 15 Millionen Euro, die Sky überweisen würde. Dazu kämen noch Gelder der übrigen Rechte-Inhaber - doch Verhandlungen mit ARD, ZDF und DAZN sind noch nicht abgeschlossen.

Ewigkeiten könnte sich Schalke mit dieser vorläufigen finanziellen Hilfe nicht über Wasser halten. Sollte die Saison doch noch abgebrochen werden, müssten sich die Königsblauen dennoch weitere Sparmaßnahmen überlegen - akut wäre die Bedrohung aber nicht mehr. Obwohl Schalke das Geschäftsjahr 2019 mit 26 Millionen Euro Verlust abschloss und die Verbindlichkeiten exorbitant, stand eine Insolvenz nicht bevor. Mit der Veltins-Arena und dem Berger Feld hat Schalke ein positives Vereinsvermögen, wie Finanzvorstand Peter Peters in den vergangenen Jahren stets betonte.

Schalke beantragt keine Lizenz mehr für die Basketballer

Um die Folgen der Coronakrise abzufedern, haben die Schalke-Profis auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet. Etliche Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind in Kurzarbeit, zudem haben die Königsblauen keine Lizenz mehr für die Zweitliga-Basketballer beantragt.

Am Ende der Ideen ist Schalkes Vorstand noch nicht. "Wir müssen sehen, was wir uns am Ende der Krise noch leisten können", sagte Peters am Dienstag in einem Fan-Chat. Und: "Je länger es dauert, desto einschneidendere Maßnahmen müssen wir treffen." Und eins ist klar: Ohne die 15 Millionen Euro von Sky müsste Schalke solche Maßnahmen vorziehen.