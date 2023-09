So stolz sind Schalkes Walking Footballer

Gelsenkirchen. 2017 ging das Walking Football-Projekt auf Schalke an den Start. Jetzt grüßt das Team nach dem Turnier-Finale in Madrid vom europäischen Thron.

Riesen-Erfolg für die Walking Footballer des FC Schalke 04! Die Königsblauen holten sich im internationalen Wettbewerb in Madrid den Europa League-Gewinn vor den Mannschaften aus Lissabon und Sevilla.

Zwei Schalker Jugendtrainer im Team

Der Auftakt des Turniers fand in den Niederlanden statt, anschließend ging es über Deutschland und England weiter nach Spanien. Zum Team, das sich in Spanien die Walking Football-Krone aufsetzte, gehören neben Schalke TV-Moderator Jörg Seveneick auch Heiko Küpper, Fritz Justen (trainieren aktuell Schalkes U13-Mannschaft), Ingo Langenstück, Frank Grundmann und der ehemalige Horst 08 II-Trainer Franco Busu.

Schalke TV-Moderator Jörg Seveneick feierte einen tollen Erfolg mit den Walking Footballern. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Im ersten Turnier-Spiel in Madrid hielten die Schalker Walking Footballer im Duell mit Getafe die Null und sammelten so beim 0:0 den ersten Zähler ein. Es folgte ein 1:0 über den schottischen Teilnehmer FC Motherwell. Danach wurde es deutlicher: Dem 3:0 über Getafes zweites Team packten die Schalker ein zweites 3:0 gegen die Foundation 92 aus Manchester drauf. Damit war der Titelgewinn für das S04-Team bereits zum Greifen nah.

Schalke: 1:1 gegen Konkurrent Benfica

Gegen das hocheingeschätzte Team von Benfica Lissabon gab es ein 1:1-Unentschieden. Obwohl Schalke das Turnier-Finale nur auf dem vierten Platz abschloss, reichte es in der Gesamtwertung zum Sieg, weil der Vorsprung auf die Konkurrenz nach den drei vorherigen Turnierabschnitten bereits sehr groß war.

Walking Football-Spieler Jörg Seveneick meinte auf knappenschmiede.de zum Europa League-Gewinn: „Früher als Kind hat man immer davon geträumt, für Schalke zu spielen, dass wir es jetzt mit dem Europa League-Sieg krönen konnten, macht uns stolz.“ Die Schalker Walking Footballer haben einen Altersschnitt von rund 63 Jahren. Der Routinier des Teams ist 70 Jahre alt.

Walking Football ging 2017 an den Start

Das Walking Football-Projekt wurde auf Schalke vor sechs Jahren von der Stiftung „Schalke hilft!“ von Boris Liebing und Sebastian Buntkirchen aus der Taufe gehoben. Das Projekt richtet sich an Ü50-Spieler, die nach wie vor Lust am Kicken haben. Die Spieler dürfen sich beim Walking Football nur gehend fortbewegen, Rennen ist verboten. Außerdem darf der Ball nur auf Hüfthöhe gespielt werden, hohe Flanken sind ein absolutes No-Go. Die Tore sind niedriger als normale Fußballtore. Es wird ohne Torhüter gespielt.

Vor sechs Jahren wurde das Walking Football-Projekt auf Schalke ins Leben gerufen. ¨Foto: Fabian Strauch / FUNKE FotoServices Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

„Ältere“ Schalker werden angesprochen

„Wir haben damals nach einem Projekt gesucht, mit dem wir konkret die älteren Schalker ansprechen können. In Walking Football haben wir etwas gefunden, was die sportliche und soziale Komponente perfekt miteinander verknüpft“, meinte Sebastian Buntkirchen kurz nach dem Start des Walking-Football-Projekts auf Schalke. Dass sich das Team so schnell bis an die Spitze Europas spielen würde, hätte sich Buntkirchen 2017 wohl kaum träumen lassen.

