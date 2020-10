Spielplan: Schalke-Fans ärgern sich über Ansetzungen

Gelsenkirchen. Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage neun bis zwölf zeitgenau angesetzt. Die Fans des FC Schalke 04 ärgern sich erneut über die Anstoßzeiten.

Die Fans der 18 Bundesliga-Vereine zücken am Mittwochmittag ihre Terminkalender: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage neun bis zwölf zeitgenau angesetzt. Die Anhänger des FC Schalke 04 ärgern sich: Ein Spiel zur besten Liga-Zeit am Samstag um 15.30 Uhr ist nicht dabei. Im Gegensatz dazu spielt Borussia Dortmund an drei von vier Spieltagen zur beliebtesten Zeit.

Die Schalke-Fans ärgern sich aber nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Schon von den ersten acht Spielen finden nur zwei am Samstag um 15.30 Uhr statt. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken sind deshalb heftig. Twitter-User @nils_koe schreibt: "Tja, so ist das wohl, wenn man sich eine Liga mit Mannschaften wie Wolfsburg, Augsburg, Mainz oder Hoffenheim bastelt, die kein Einzelspiel ausmachen dürfen." @Faboss2000 schreibt: "Was ist eigentlich der Rekord für die wenigsten Samstag 15:30 spiele in einer Saison ohne international zu spielen?" Und @dalotelli schreibt kurz: "Unsere Spielansetzungen sind ein einziger Scherz."

Wann die Fans auch wieder ins Stadion dürfen, ist indes ungewiss. Der Inzidenzwert in Gelsenkirchen beträgt inzwischen 43 - und damit deutlich über dem Grenzwert von 35.

9. Spieltag - 27. bis 29. November

VfL Wolfsburg - Werder Bremen (Fr., 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

RB Leipzig - Arminia Bielefeld

Union Berlin - Eintracht Frankfurt

FC Augsburg - SC Freiburg

VfB Stuttgart - Bayern München (alle Sa., 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (Sa., 18.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Hertha BSC (So., 15.30 Uhr)

Mainz 05 - TSG Hoffenheim (So., 18 Uhr)

10. Spieltag - 4. bis 7. Dezember

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (Fr., 20.30 Uhr)

Freiburg - Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05 (alle Sa., 15.30 Uhr)

Bayern München - RB Leipzig (Sa., 18.30 Uhr)

Werder Bremen - VfB Stuttgart (So., 15.30 Uhr)

Schalke 04 - Bayer Leverkusen (So., 18 Uhr)

TSG Hoffenheim - FC Augsburg (Mo., 20.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Fr., 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

RB Leipzig - Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC

SC Freiburg - Arminia Bielefeld

Mainz 05 - 1. FC Köln (alle Sa., 15.30 Uhr)

Union Berlin - Bayern München (Sa., 18.30 Uhr)

FC Augsburg - Schalke 04 (So., 15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Hoffenheim (So., 18 Uhr)

12. Spieltag - 15./16. Dezember

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Di., 18.30 Uhr)

Hertha BSC - Mainz 05

Werder Bremen - Borussia Dortmund

VfB Stuttgart - Union Berlin (alle Di., 20.30 Uhr)

Schalke 04 - SC Freiburg

Bayern München - VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

1. FC Köln - Bayer Leverkusen

Arminia Bielefeld - FC Augsburg (alle Mi., 20.30 Uhr)