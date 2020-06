Spült Leroy Sané weiteres Geld in die Schalker Kasse?

Es erscheint momentan völlig offen, welches Trikot Nationalspieler Leroy Sané in der kommenden Saison tragen wird, und es bleibt spannend. Fakt scheint aber nach einem Bericht der Bild-Zeitung zu sein, dass auch der FC Schalke 04 von einem Wechsel des 23-Jährigen von Manchester City zum FC Bayern München profitierte, und zwar mit rund zwei Millionen Euro. Das gelte dann, heißt es in dem Bericht, wenn die Ablösesumme für Leroy Sané mehr als 50 Millionen Euro betrüge – was wohl definitiv der Fall sein würde, wenn es zu diesem Transfer käme.

Allerdings wollen sich die Verantwortlichen des englischen Double-Siegers mit Leroy Sané und dessen Beratern schon in Kürze zusammensetzen. Wie die „Manchester Evening News“ berichten, habe der ehemalige Schalker bisher mehrere Angebote Manchester Citys zur Verlängerung des bis 2021 datierten Vertrages abgelehnt. Aber wenn der Klub sein Angebot nun entsprechend nach oben korrigiere, sei eine Unterschrift Leroy Sanés gut möglich, heißt es in dem Bericht.

Leroy Sané hat bei Manchester City derzeit einen alles anderen als leichten Stand, weil der englische Meister drei weitere Weltklasse-Flügelstürmer in seinem Aufgebot hat: Raheem Sterling, Bernardo Silva und Riyad Mahrez. Vor allem Englands Nationalspieler Raheem Sterling sowie Portugals Nationalspieler Bernardo Silva haben in der abgelaufenen Saison von Trainer Pep Guardiola regelmäßig den Vorzug vor Leroy Sané erhalten, dessen ehemaliger Schalker Jugendtrainer Norbert Elgert zuletzt noch gesagt hat, dass dieser definitiv keinen Fehler mache, wenn er zum FC Bayern München gehe.

Leroy Sané war 2016 für 50 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu Manchester City gewechselt. Es ist die Rede davon, dass der FC Bayern wohl rund das Doppelte auf den Tisch legen müsste, um den gebürtigen Essener nach München zu holen. Laut „Mirror“ würden die Citizens im Fall des Falles eine Ablösesumme in Höhe von 113 Millionen Euro aufrufen. Die Königsblauen, die sich wegen des erneuten Premier-League-Titels Manchester Citys wie schon 2018 über eine Bonuszahlung in Höhe von 750.000 Euro freuen dürfen, werden dies sicherlich gespannt beobachten.