Stürmertalent bleibt: Das sagt Schalke zur Topp-Verlängerung

Gelsenkirchen. Beim Schalke 04 hat sich der Vertrag mit Stürmer Keke Topp verlängert. Warum der Zweitligist den 19-Jährigen weiter an sich bindet.

Im Mai hatte Norbert Elgert, Schalkes U19-Trainer, über Stürmer Keke Topp zum Ende von dessen Zeit als Juniorenfußballer gesagt: „Er wird auf Schalke bleiben. Mit welcher Perspektive, das liegt nicht mehr in meinen Händen.“ Es ist aber auf jeden Fall eine, die Verein und der Spieler selbst längerfristig auf Schalke sehen. Der Vertrag mit Keke Topp hat sich bis 30. Juni 2025 verlängert, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der 19-Jährige, der im Oktober im Spiel der DFB-U20 gegen Portugal (4:1) sein Debüt als Torschütze im Nationalmannschaftstrikot feierte, hat unter Trainer Karel Geraerts in den vergangenen Wochen regelmäßig die Joker-Rolle als eingewechselter Mittelstürmer bekommen, er kam in den Partien in Nürnberg, gegen Elversberg, in Düsseldorf und gegen Osnabrück zum Einsatz.

FC Schalke 04: Topp feierte Profi-Premiere in der 2. Liga gegen St. Pauli

Der frühere Bremer hatte bereits im Dezember 2021 in der 2. Bundesliga seine Profi-Premiere im Schalker Trikot gefeiert, verpasste damals bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli in der Nachspielzeit nur knapp den möglichen Ausgleichstreffer.

Vor zweieinhalb Jahren war Topp aus der Jugend des SV Werder Bremen zum FC Schalke 04 gewechselt. „Keke hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut weiterentwickelt. Dadurch hat er sich immer mehr Spielzeit erarbeitet“, wird Sportdirektor André Hechelmann in der Mitteilung des S04 zitiert. „Sein Werdegang zeigt, wie mit großer Lernbereitschaft der Übergang von der Knappenschmiede in den Lizenzbereich gelingt“, lobt Hechelmann.

Geraerts: „Keke ist ein sehr interessanter Spieler“

Chef-Trainer Karel Geraerts erklärt: „Keke ist ein sehr interessanter Spieler, der dem Team bei seinen Einsätzen gute Impulse gibt. Er bringt mit seinen 19 Jahren schon viel Ballsicherheit und Cleverness mit, aber vor allem auch den Willen, sich in jeder Einheit weiter verbessern zu wollen.“

Topp selbst freut sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung: „Ich möchte von den erfahrenen Mannschaftskollegen lernen, meine Chance in den Spielen nutzen und als Spieler die nächsten Schritte gehen.“

Der Stürmer traf für die Schalker U19 in 38 Spielen insgesamt 25-mal und bereitete vier Treffer vor. Seinen ersten Bundesliga-Einsatz hatte Topp im April 2023 im Spiel bei der TSG Hoffenheim. In der aktuellen Spielzeit lief Topp bisher in sieben Zweitliga-Partien auf. Hinzu kommen fünf Regionalliga-Spiele (ein Treffer, drei Assists). Für die Junioren-Nationalteams war Topp ebenfalls erfolgreich. Neben seinem Tor für die U20 im Spiel gegen Portugal gelangen ihm für die deutsche U19 elf Spielen sieben Treffer.

