Schalke: Talent aus der Knappenschmiede erhält Profivertrag

Gelsenkirchen. Sead Kolasinac oder Weston McKennie schafften in der Vergangenheit den Sprung aus der Schalke-Jugend zu den Profis. Nun steht der nächste bereit.

Kerim Calhanoglu hat bei den Profis des FC Schalke 04 einen Lizenzspielervertrag bis 2024 unterschrieben. Der 18-Jährige wechselte erst im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim zum Revierklub. Derzeit spielt der deutsche Juniorennationalspieler für die U19 der Königsblauen.

„Kerim Calhanoglu hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet“, sagt Sportvorstand Jochen Schneider. „In Zusammenarbeit mit unserer Knappenschmiede werden wir ihn auf diesem Weg begleiten und behutsam aufbauen.“

Norbert Elgert traut Kerim Calhanoglu den Sprung in die Bundesliga zu

Der Abwehrspieler stand beim bisher einzigen Ligaspiel der U19 in der A-Junioren-Bundesliga West gegen den 1. FC Köln (1:0) in der Startelf und führte das Team sogar als Kapitän auf den Platz. Insgesamt kommt er auf 22 Einsätze in der A-Jugend-Bundesliga und 33 in der B-Jugend-Bundesliga.

Auch Nachwuchstrainer Norbert Elgert traut dem Talent den Sprung nach oben zu: „Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Kerim ist ein talentierter Junge mit viel Potenzial und einem richtig guten Charakter. Ich freue mich sehr für ihn.“ (fs)