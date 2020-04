Teure Transfers? Als hätte Schalke keine anderen Sorgen

Mal eben 25 Millionen Euro: So viel soll Schalke laut dem italienischen Portal Tuttomercatoweb für Neapels Stürmer Arkadiusz Milik bieten. Donnerwetter. Man muss schon verdammt viel Phantasie haben, um sich so etwas in diesen Zeiten auszudenken. Schalke führt gerade einen Kampf um die eigene Existenz und offeriert währenddessen mal so eben 25 Millionen Euro für einen neuen Stürmer: Wer das glaubt, der landet auch schnell beim Osterhasen.

Schalke: Es kursieren immer wieder neue Namen

Es mag sogar sein, dass der Name Milik intern schon mal auf Schalke diskutiert wurde: Kaderplaner Michael Reschke kennt den Polen aus gemeinsamen Zeiten in Leverkusen. Aber wenn, dann war das vor Ausbruch der Corona-Pandemie mal ein Gedanke. Jetzt geht’s um andere Dinge als um so teure neue Spieler – trotzdem werden immer wieder andere durchs Dorf getrieben. Vor ein paar Tagen war es Leipzigs Ersatztorwart Yvon Mgovo, den Schalke angeblich verpflichten wollte. Dabei hat Schalke mit Ralf Fährmann und Markus Schubert für die neue Saison schon zwei Torhüter und ganz bestimmt andere Probleme, als jetzt noch einen dritten zu holen.

Schalke sollte den Kader zusammenhalten

Was Sinn macht, auch in diesen Krisen-Zeiten, ist das eigene Personal zusammenzuhalten. Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri, deren Verträge auslaufen, nicht ablösefrei zu verlieren, Suat Serdar über den Sommer 2022 hinaus an Schalke zu binden – das wären ganz starke Zeichen. Schwierig genug – aber realistischer, als mit Phantasie-Summen für irgendwelche neue Spieler zu spekulieren.