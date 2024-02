Gelsenkirchen Das „Tor des Jahres 2023“ wurde gewählt, Florian Wirtz gewann mit einem sehenswerten Solotreffer. Auch zwei Schalker waren nominiert.

Körpertäuschungen und Haken auf engstem Raum, dann trocken vollstreckt: Der sehenswerte Solotreffer von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) vom 29. Oktober aus dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (2:1) ist das „Tor des Jahres 2023“. Bei der traditionsreichen Abstimmung der ARD-Sportschau entfielen auf Wirtz‘ Treffer 26,78 Prozent der Stimmen. Mit 20 Jahren ist er der jüngste Torschütze des Jahres, die Auszeichnung wird seit 1971 vergeben.

Zweiter wurde Radouane Chaanoune (Fortuna Düsseldorf/16,84 Prozent), der im Juni im Spiel der Amputierten-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 per Fallrückzieher erfolgreich war. Rang drei belegte Maximilian Putz (DJK Vilzing/10,53), der Torhüter war im Juli in der Regionalliga Bayern gegen den 1. FC Nürnberg II per Abschlag erfolgreich.

Die Platzierung der Schalker

Und wo landeten die Schalker? Unter den zwölf Nominierten waren immerhin zwei Treffer von Männern im königsblauen Trikot des FC Schalke 04. Marius Bülter landete am Ende mit 6,50 Prozent auf dem fünften Rang. Mit seinem Hackentreffer gegen den VfB Stuttgart wurde er Torschütze des Monats Februar 2023. Rodrigo Zalazar lief sich auf dem rechten Flügel frei und spielte den Ball flach vor den Fünfmeterraum des VfB. Bülter zog diagonal in den 16er und schoss die Kugel kunstvoll im Lauf mit der Hacke ins Tor. Prädikat: Herausragend!

Auf dem zwölften Rang fand sich ebenfalls ein Schalker: Tim Skarkes Treffer wurde mit 2,09 Prozent gewählt. 370.000 Zuschauer und User der Sportschau hatten sich am Voting beteiligt. Skarke war Torschütze des Monats April. Sein Sololauf mit sattem Abschluss unter die Latte war nicht nur schön, sondern auch wichtig. Denn Skarke brachte Schalke gegen Hertha BSC mit 1:0 in Führung und setzte so den ersten Punkt beim wichtigen 5:2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Solos sind übrigens nicht selten beim Tor des Monats. Mit dem von Wirtz sind es in der langen TdM-Geschichte insgesamt 73 Treffer in dieser Kategorie. Acht davon wurden zudem noch mit der Medaille zum Tor des Jahres ausgezeichnet.

