Torwart Ortega: Deshalb wechselte er nicht zu Schalke 04

Gelsenkirchen. Das Interesse an ihm war groß auf Schalke, doch Stefan Ortega entschloss sich schließlich zum Wechsel nach England. Jüngst nannte er die Gründe.

Es ist erst wenige Tage her, da war Stefan Ortega in England in aller Munde. Pep Guardiola geriet ins Schwärmen, und auch im Pop-Olymp erklang eine Lobeshymne. Ortega, im Sommer aus Bielefeld auf die Insel gewechselt, hatte vergangene Woche Manchester verzückt - zumindest dessen hellblaue Hälfte. Meister City hatte der Ersatztorwart das 2:0 (0:0) im Ligapokal über den FC Chelsea und damit den Achtelfinaleinzug gesichert. Die Auszeichnung als „Man of the Match“ hatte der 30-Jährige sich verdient. „Ortega absolutely incredible“ - also völlig unglaublich, sang Oasis-Frontmann Liam Gallagher bei Twitter. An der „Wonderwall“ der Citizens war Chelsea immer wieder abgeprallt.

Was wäre gewesen, wenn Ortega statt nach ManCity zum FC Schalke04 gewechselt wäre? Wie damals berichtet, hatte sich Schalke im vergangenen Transfer-Sommer auch um Stefan Ortega bemüht. Der Keeper hatte dem Aufsteiger jedoch abgesagt, war ablösefrei von Arminia Bielefeld nach England gewechselt. Dennoch war ein möglicher Wechsel zum FC Schalke 04 für ihn "definitiv ein Thema".

Ersatz bei ManCity statt Nummer eins auf Schalke

Doch dann nannte sein Berater ihm einen weiteren Interessenten, wie Ortega jüngst in der Sportbild erzählte. "Wir waren gerade auf der Rambla in Palma und haben uns ein Eis gekauft", erinnerte er sich an den Urlaub mit Frau und Tochter zurück. "Ich habe meinem Berater zuvor immer gesagt: Bitte erzähle mir vom Interesse eines Klubs erst dann, wenn es wirklich konkret ist. Und dann rief er mich an und nannte Manchester City." Was dann für den Wechsel nach England und gegen ein Engagement in Gelsenkirchen sprach?

"Je länger ich überlegt habe, desto stärker wurde das Gefühl: Ich möchte es bei City probieren. Auf diesem Niveau, in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur", erklärte Ortega. So ging Schalke 04 am Ende leer aus und beschäftigte sich intensiver mit Alexander Schwolow, der seitdem Stammtorhüter der Königsblauen ist. Beim Premier-League-Klub ist Ortega währenddessen der Backup von Stammkraft Ederson, zweimal kam er bereits in der Champions League zum Einsatz.

