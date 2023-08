Transfer-Ticker: Alle News bis zum Deadline Day zu BVB, VfL Bochum, Schalke, RWE und MSV Duisburg

Essen. Es geht in die heiße Phase auf dem Transfermarkt. Freitag (18 Uhr) schließt das Fenster. Was bei den Revierklubs los ist, erfahren Sie im Ticker.

Es wird ernst auf dem Transfermarkt. An diesem Freitag schließt das erste Fenster der neuen Saison. Bis 18 Uhr haben die Vereine die Möglichkeit, ihren Kader noch zu verstärken. Was bis zum Deadline Day bei den Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg noch passiert, erfahren Sie in diesem Transfer-Ticker.

Transfer-Ticker: Alle News und Gerüchte bis zum Deadline Day

Der BVB würde sich gerne im Angriff breiter aufstellen. Augsburgs Mergim Berisha, der mit Karim Adeyemi bereits in Salzburg zusammengespielt hat, war ein Thema. Zu einem Transfer wird es aber nicht kommen. Gehandelt wird aktuell auch der Name von Nationalstürmer Niclas Füllkrug. Als Abwehr-Alternative war Nationalspieler Armel Bella-Kotchap von Premier-League-Absteiger FC Southampton auf dem Dortmunder Wunschzettel. Doch der Ex-Bochumer ist dem BVB zu teuer. Händeringend Abnehmer werden für die Belgier Thomas Meunier und Thorgan Hazard gesucht.

Der BVB hat noch keinen Abnehmer für Thomas Meunier gefunden. Foto: firo

Beim VfL Bochum gibt es einige Kandidaten, die den Klub noch verlassen könnten. Allen voran Simon Zoller (32). Der Aufstiegsheld könnte zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wechseln. Tim Oermann wird mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht. Und was wird aus Luis Hartwig und Jordi Osei-Tutu? Offen ist zudem, ob der VfL selbst noch einen Offensivspieler verpflichtet.

Schalke: Gerüchte um Tim Skarke reißen nicht ab

Handlungsbedarf bestand nach dem Fehlstart auf Schalke. Der kriselnde Bundesliga-Absteiger hat nach dem peinlichen 0:2 gegen Holstein Kiel gleich doppelt zugeschlagen. Tomáš Kalas (30, zuletzt Bristol City) verstärkt die löchrige Innenverteidigung, am Mittwoch wurden Linksverteidiger Derry Murkin (24) vom FC Volendam präsentiert. Gesucht wird noch eine Verstärkung für die offensive Außenbahn. Der Name Tim Skarke (26) kursiert weiter auf Schalke, eine feste Verpflichtung von Union Berlin scheint aktuell aber nicht realisierbar zu sein für die Königsblauen. Das Gesamtpaket aus Ablösesumme und Gehalt wäre derzeit nicht stemmbar.

Personell nachlegen möchte auch Rot-Weiss Essen. Gehandelt werden gleich zwei interessante Spieler: Verteidiger Tim Oermann (19) vom VfL Bochum und Stürmer Jona Niemiec (21) von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Letzterer dürfte wohl kommen, sollte die Fortuna Simon Zoller vom VfL Bochum holen. Vollzug konnte der Essener Ligarivale MSV Duisburg am Mittwoch vermelden. Flügelspieler Tim Köther wird vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Transfer-Ticker: Alle News bis zum Deadline Day am Freitag gibt es hier:

Schalke-Transfer von Derry Murkin perfekt - das sagt Hechelmann

18:11 Uhr: Nach längerem Transferpoker zwischen Schalke 04 und dem niederländischen Erstligisten FC Volendam ist der Wechsel von Linksverteidiger Derry John Murkin nach Gelsenkirchen nun perfekt. Was Sportdirektor André Hechelmann sagt, erfahren Sie hier.

BVB: Stürmersuche läuft auf Hochtouren, Niclas Füllkrug wurde angeboten

17:33 Uhr: Der BVB hat noch 10 Millionen Euro oder etwas mehr für Einkäufe. Ein Stürmer soll noch kommen. Mergim Berisha wird es nicht, Niclas Füllkrug (30) von Werder Bremen wurde dem BVB angeboten. Warum ein Transfer aktuell aber unwahrscheinlich ist, lesen Sie hier.

Clemens Fandrich hat bei Rot-Weiss Essen noch einen gut dotierten Vertrag. Foto: Michael Gohl / ffs

Rot-Weiss Essen: Das ist der Stand bei Clemens Fandrich

16:58 Uhr: RWE möchte bis zum Deadline Day nachlegen, würde aber auch zwei Spieler gerne abgeben. Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich sollen von der Gehaltsliste gestrichen werden. Die beiden Mittelfeldspieler besitzen jedoch gültige Verträge bis jeweils 30. Juni 2024.

Aktuell ist der Stand so, dass Rot-Weiss Essen beide Spieler über den 1. September hinaus weiter bezahlen muss. Denn wie RS erfuhr, wartet Krasniqi noch auf ein Angebot der Rot-Weißen bezüglich einer vorzeitigen Auflösung. Fandrich hingegen soll nach unseren Informationen solch ein Auflösungsangebot vorliegen. Es soll sich um acht Monatsgehälter handeln. Jedoch zögert der Spieler noch. Der Grund liegt auf der Hand: Fandrich hat scheinbar keine Alternative in der Hinterhand. Gut möglich also, dass Fandrich, der bei RWE zu den Besserverdienern gehört, seinen Vertrag in Essen aussitzen wird.

MSV Duisburg: Tim Köther ist fix, König nicht nach Erfurt

16:13 Uhr: Der Wechsel von Tim Köther vom 1. FC Heidenheim zum MSV Duisburg ist nun in trockenen Tüchern. Der Klub musste sich für den Transfer des Offensivspielers strecken. Zerschlagen hat sich derweil ein Wechsel von Phillip König zum Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Der Offensivspieler hatte drei Tage bei den Thüringern mittrainiert. Zu einem Transfer kam es aber nicht.

Verstärkt den MSV Duisburg: Tim Köther. Foto: IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago/Sportfoto Rudel

VfL Bochum: Ex-Spieler Jacek Goralski in der vierten Liga

15:44 Uhr: Einen neuen Klub gefunden hat nun auch Jacek Goralski. Der 30-Jährige kam im Sommer 2022 als polnischer Nationalspieler zum VfL, war viel verletzt, spielte fast nie. Sein Vertrag wurde letztlich in diesem Sommer aufgelöst. Goralski wollte erst in einer Top-5-Liga Europas und dann zumindest in der 1. Liga Polens unterkommen. Jetzt spielt er vorerst nur noch viertklassig: Goralski schloss sich Wieczysta Krakau an. Der Viertligist will mit vergleichsweise viel Geld im Rücken perspektivisch in den Profifußball aufrücken. Goralskis Vertrag gilt für drei Jahre.

