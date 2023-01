Transfer-News im Ticker: Bericht über RB-Interesse an Marco Reus

Essen. Auf dem Transfermarkt geht es in die heiße Phase. Schalke findet seinen Stürmer, der VfL Bochum will nachlegen. News und Gerüchte im Live-Ticker.

Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Beim BVB ist die Personalie Youssoufa Moukoko endlich final geklärt, Schalke 04 hat in Michael Frey seinen Wunschstürmer gefunden. Beim VfL Bochum könnte sich noch einiges tun. Nach dem Gamboa-Ausfall denken die Verantwortlichen über einen neuen Rechtsverteidiger nach. Klar ist bereits, dass noch ein neuer Stürmer kommen wird.

In diesem Transfer-Ticker informieren wir Sie bis zum Deadline Day am 31. Januar über News, Gerüchte und Transfers aus dem deutschen Profifußball. Der Schwerpunkt liegt auf den West-Klubs Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

News und Gerüchte im Transfer-Ticker

RB Leipzig offenbar an Reus-Verpflichtung interessiert

Sonntag: 22.Januar 8:40 Uhr: DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig prüft Medienberichten zufolge eine mögliche Verpflichtung von Marco Reus. Sky und Sport1 berichteten am Sonntag von einem Kontakt der Sachsen zu Reus' Berater Dirk Hebel an diesem Bundesliga-Wochenende. Der Vertrag des 33 Jahre alten Reus bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus.

Leipzigs neuer Sportchef Max Eberl äußerte zuletzt im TV-Sender Bild: "Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler einen sehr großen Markt gefunden haben. Wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem einzelnen zumindest beschäftigen." Der 49-Jährige hatte Reus 2009 zu Borussia Mönchengladbach gelotst. "Marco ist eher die Kategorie Führungsspieler, der einen Kader durch seine Erfahrung stärker machen kann", sagte Eberl

VfL Bochum holt Moritz Broschinski: Das sind die Details des Deals

Samstag, 21. Januar, 19:20 Uhr: Der VfL Bochum schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Moritz Broschinski steht nach Informationen dieser Redaktion vor einem Wechsel an die Castroper Straße. Der 22-Jährige steht derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag, wo er für die U23 in der 3. Liga spielt. Broschinski erzielte dort drei Treffer in 15 Spielen. Zuerst hatten die Ruhr Nachrichten und das VfL-Magazin "Tief im Westen" darüber berichtet.

Der VfL wird nach unseren Infos rund 135.000 Euro nach Dortmund überweisen und Broschinski in Bochum einen Dreieinhalb-Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschreiben. Noch an diesem Sonntag könnte der Angreifer beim VfL vorgestellt werden. Beim 3:1-Sieg des VfL Bochum gegen Hertha BSC saß er bereits auf der Tribüne. Bis zuletzt hatten nach Informationen dieser Redaktion zwei Zweitligisten, nämlich Holstein Kiel und Hansa Rostock, großes Interesse an Broschinski. Auch Rot-Weiss Essen war an dem 1,90 Meter großen Angreifer aus Finsterwalde dran, die Wahl fiel auf den VfL.

Alles klar: Schalke holt Stürmer Michael Frey

Freitag, 20. Januar, 12:23 Uhr: Der neue Stürmer ist da. Michael Frey wird von Royal Antwerpen zu Schalke 04 wechseln. In Belgien traf er zuletzt regelmäßig. Alle Infos und Reaktionen zum Schalke-Transfer.

1. FC Köln bindet Ex-Schalker Mark Uth bis 2025

Freitag, 20. Januar, 11:45 Uhr: Der 1. FC Köln und Mark Uth haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der zunächst bis zum 30. Juni 2023 verpflichtete Offensivspieler hat nun einen Kontrakt bis 2025 beim Fußball-Bundesligisten unterschrieben. Dies teilte der rheinische Club am Freitag mit. „Mark ist mit seinen Qualitäten in der Offensive ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Auf dem Weg nach Europa war Mark Leistungsträger und Führungsspieler“, sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Der 31-Jährige, der wegen einer Schambeinverletzung schon länger pausiert, kam im Sommer 2021 nach Köln und hat bislang in 53 Pflichtspielen elf Treffer für den Club erzielt

Schalke: Warum Churlinov-Wechsel nur ein Fan-Traum bleibt

Freitag, 20. Januar, 08:54 Uhr: Nach dem geplatzten Skarke-Deal sucht Schalke 04 weiter Verstärkungen für die Offensive. Die S04-Fans haben einen Favoriten. Verfolgt man die Sozialen Medien, dann wollen sie Darko Churlinov zurück, der im Aufstiegsjahr vom VfB Stuttgart ausgeliehen war und in 22 Partien zwei Treffer erzielte und sechs vorbereitete.

Nach dem Aufstieg musste der Publikumsliebling zum VfB zurück, eine feste Verpflichtung bei den Königsblauen platzte. Stattdessen wechselte er für 3,5 Millionen Euro nach England in die dortige 2. Liga zum FC Burnley. Doch dort kommt er kaum zum EInsatz.

Eine Fifa-Regel verbietet aber ein mögliches Schalke-Comeback in dieser Saison. Denn in einem der vielen Fifa-Paragraphen heißt es: "Ein Spieler kann in einer Spielzeit bei maximal drei Vereinen registriert werden. In dieser Zeit ist der Spieler für offizielle Spiele von lediglich zwei Vereinen spielberechtigt." Es gibt Ausnahmen, die aber bei Churlinov nicht greifen. Und da er für Burnley in Pflichtspielen aktiv war und zu Saisonbeginn für den VfB Stuttgart, darf der Mazedonier im deutschen Fußball in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen.

VfL Bochum denkt über weitere Transfer nach

Freitag, 20. Januar, 08:12 Uhr: Cristian Gamboa fällt beim VfL Bochum länger aus. Der Bundesligist überlegt nun, ob er auf dem Transfermarkt nach Außenverteidigern sucht.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski spricht über Simon Engelmann

Donnerstag, 19. Januar, 20:02 Uhr: Geht er oder bleibt er?

Youssoufa Moukoko bleibt beim BVB

Donnerstag, 19. Januar, 19:19 Uhr: Der BVB und DFB-Stürmer Youssoufa Moukoko wollen den Vertrag noch vor dem Rückrunden-Auftakt am Sonntag unterschreiben. Alle Infos zum Deal finden Sie hier.

Youssoufa Moukoko beim BVB-Training. Foto: firo

Gazzetta dello Sport: BVB an Zaniolo von AS Rom interessiert

Donnerstag, 19. Januar, 11:26 Uhr: Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung des abwanderungswilligen Stürmers Nicolo Zaniolo von der AS Rom interessiert. Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, will der BVB den 23-Jährigen im Winter holen, die Roma beziffert den Wert Zaniolos auf 40 Millionen Euro.

Die Dortmunder müssen sich aber wohl mit Konkurrenz aus der Premier League auseinandersetzen. Auch West Ham United, Tottenham Hotspur und Leicester City sollen Interesse am italienischen Nationalspieler signalisiert haben. Die Roma wollte ursprünglich Zaniolos 2019 abgeschlossenen Vertrag verlängern, der Spieler wolle jedoch Erfahrung im Ausland sammeln, heißt es.

Der aus der Toskana stammende Zaniolo galt nach seinem Wechsel von Inter Mailand als großer Hoffnungsträger der Römer, bisher konnte er jedoch auch wegen mehrerer Verletzungen den Erwartungen nicht voll entsprechen. Für die Giallorossi erzielte er 24 Tore in 128 Spielen.

Stürmer Nicolo Zaniolo (l.) soll beim BVB hoch im Kurs stehen. Foto: AFP

BVB bekommt Konkurrenz im Poker um Gladbachs Bensebaini

Mittwoch, 18. Januar, 16:00 Uhr: Dass der BVB gerne Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach verpflichten würde, ist schon länger klar. Jetzt bekommt der BVB aber wohl einen Kontrahenten im Poker um den im Sommer ablösefreien Linksverteidiger aus Gladbach. Sein Berater Singh Gill hatte in den vergangenen Wochen betont, dass auch andere internationale Top-Klubs an dem 27-Jährigen interessiert seien. Einer dieser Klubs ist wohl Atlético Madrid. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Medien: Wechsel von Gladbach-Torwart Yann Sommer zum FC Bayern perfekt

Mittwoch, 18. Januar, 15:14 Uhr: Nun ist wohl alles klar: Wie die Schweizer Zeitung "Blick" vermeldet, wechselt Torwart Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Dort soll er den aktuell verletzten DFB-Kapitän Manuel Neuer vertreten. Lediglich der Medizincheck in München stehe noch aus. Als Ersatz soll Torhüter Jonas Omlin (29) von HSC Montpellier an den Niederrhein wechseln.

Torwart Yann Sommer wird Borussia Mönchengladbach verlassen und zum FC Bayern wechseln. Foto: firo

Drei Klubs sollen an Niclas Füllkrug interessiert sein

Mittwoch, 18. Januar, 12:25 Uhr: Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug ist heiß begehrt. Laut Sport Bild sollen Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim sowie Premier-League-Klub FC Everton Interesse am Angreifer haben. Werder betonte zuletzt jedoch wiederholt, kein Interesse an einem Verkauf des Top-Stürmers zu haben. In 14 Spielen schoss er zehn Tore in dieser Saison. Werder würde sich demnach erst bei einem Angebot von mindestens 20 Millionen Euro an den Verhandlungstisch setzen.

Gladbach angeblich mit Omlin einig - Rückt Sommer-Wechsel näher?

Mittwoch, 18. Januar, 10:30 Uhr: Der Wechsel von Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München rückt näher. Nach Blick-Informationen haben die Gladbacher eine Einigung mit dem potenziellen Sommer-Nachfolger Jonas Omlin (29) erzielt. Der Schweizer soll einen Vertrag bis 2027 erhalten. Gladbach muss allerdings noch mit dem französischen Erstligisten HSC Montpellier verhandeln. Als Ablösesumme für Omlin sind acht bis zehn Millionen Euro im Gespräch.

Diese Summe erwarten die Verantwortlichen der Borussia auch für Sommer. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft am Saisonende aus, er könnte den Klub dann ablösefrei verlassen. Die Münchner sind auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer (Unterschenkelbruch).

Jonas Omlin könnte Yann Sommer als Torhüter bei Borussia Mönchengladbach beerben. Foto: firo

Hertha holt Niederlechner doch schon direkt aus Augsburg

Mittwoch, 18. Januar, 10:10 Uhr: ußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich kurz vor dem Ende der Winterpause im Sturm verstärkt. Angreifer Florian Niederlechner wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Augsburg nach Berlin, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Der 32-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Über eine mögliche Ablöse machten beide Clubs keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sie im niedrigeren sechsstelligen Bereich liegen.

Hertha: Ascacibar wechselt zurück nach Argentinien

Mittwoch, 18. Januar, 09:50 Uhr: Der vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach Italien verliehene Santiago Ascacibar setzt seine Leihe in der Heimat fort. Der Mittelfeldspieler verlässt den italienischen Erstligisten US Cremonese und wechselt in seine Geburtsstadt La Plata zum Club Estudiantes, wie Hertha am Mittwoch mitteilte. Der argentinische Erstligist habe sich auch eine Kaufoption gesichert. Ascacibar war im Januar 2020 vom VfB Stuttgart zur Berliner Hertha gewechselt und erzielte in 49 Ligaspielen einen Treffer. Im Sommer wurde der 25-Jährige nach Cremonese verliehen und spielte 13 Mal in der Serie A.

BVB holt Julian Ryerson von Union Berlin

Borussia Dortmund hat auf die Verletzung von Thomas Meunier reagiert und Julian Ryerson von Bundesligakonkurrent Union Berlin verpflichtet. Der 25-jährige norwegische Rechtsverteidiger erhält beim BVB einen bis Juni 2026 gültigen Vertrag. Das gab der Klub am frühen Dienstagabend bekannt.

👋 Da ist er schon! Julian #Ryerson wechselt vom 1. FC Union Berlin zum #BVB. Der norwegische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben und wird bei Schwarzgelb die Rückennummer 26 tragen. 🙌



Alle Infos 👉 https://t.co/ZucE5AhqxC — Borussia Dortmund (@BVB) January 17, 2023

Alle Hintergründe zum Transfer, und welcher anderer Profi den BVB verlassen kann - steht hier.

Gladbach verleiht Mittelfeldtalent nach Belgien

Dienstag, 17. Januar, 17.19 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sein Mittelfeldtalent Rocco Reitz erneut an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verliehen. Wie der Tabellenachte am Dienstag mitteilte, soll der 20-Jährige dort wie schon in der vergangenen Saison Spielpraxis sammeln. Die Vereinbarung gilt bis zum Sommer.

„Für ihn ist es wichtig, regelmäßig zu spielen“, sagte Sportdirektor Roland Virkus: „Bei uns hätte er im weiteren Verlauf dieser Saison aufgrund der großen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld aber voraussichtlich nur wenig Spielanteile bekommen.“

In der Saison 2021/22 hatte Reitz für die Belgier bereits 24 Pflichtspiele absolviert und dabei zwei Treffer erzielt.

Offiziell: Florent Mollet verlässt den FC Schalke 04

Dienstag, 17. Januar, 16:41 Uhr: Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Florent Mollet verlässt den FC Schalke 04 wieder in Richtung Frankreich. Wie der Bundesligist am Dienstagnachmittag mitteilte, wechselt der 31 Jahre alte französische Mittelfeldspieler zum FC Nantes in die erste französische Liga.

Weitere Details zum Schalke-Abgang von Florent Mollet gibt es hier.

ℹ️ Florent Mollet verlässt den #S04 und kehrt in die französische Ligue 1 zurück: Der 31-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem @FCNantes an.



Alles Gute für deine private und sportliche Zukunft, @MOLLETFlorent! — FC Schalke 04 (@s04) January 17, 2023

Gladbach lehnt weiteres Bayern-Angebot für Yann Sommer ab

Dienstag, 17. Januar, 08:45 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat nach Informationen des TV-Senders Sky ein weiteres Angebot von Meister FC Bayern für Torhüter Yann Sommer abgelehnt. Demnach sollen die Münchner acht Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Bonuszahlungen für den 34 Jahre alten Schweizer geboten haben, dessen Vertrag in Gladbach zum Saisonende ausläuft.

Der FC Bayern hat Interesse an Gladbach-Torhüter Yann Sommer. Foto: dpa

Jerome Boateng schließt HSV-Rückkehr nicht aus

Montag, 18:05 Uhr: Ex-Weltmeister Jerome Boateng will eine mögliche Rückkehr zum Zweitligisten Hamburger SV nicht ausschließen. Der mittlerweile 34 Jahre alte Abwehrspieler sagte Sky: „Ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, will im Sommer nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV. Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die erste Liga. Ich hoffe, dass der HSV aufsteigt.“ Derzeit spielt er bei Olympique Lyon in die Ligue 1. Bei den Südfranzosen spielt der 76-malige Nationalspieler, der 2014 zur WM-Mannschaft gehörte, aber keine Rolle mehr. Sein Vertrag endet nach dieser Saison.

„Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe“, sagte Boateng zu einer möglichen Rückkehr zu seinem hanseatischen Ex-Klub.

FC Augsburg leiht jungen Angreifer Yeboah aus

Montag, 16. Januar, 15:05 Uhr: Der FC Augsburg steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung des Stürmers Kelvin Yeboah. Wie unter anderem der TV-Sender Sky und die „Augsburger Allgemeine“ am Montag berichteten, soll der Angreifer des italienischen Zweitligisten CFC Genua bis Saisonende ausgeliehen werden. Der Neffe des ehemaligen Bundesligaprofis Anthony Yeboah wäre bereits Augsburgs vierter Neuzugang seit Jahresbeginn.

Ex-Schalke-Torwart Alexander Nübel: Keine Bayern-Rückkehr

Montag, 16. Januar, 10:17 Uhr: Bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer kann der FC Bayern Alexander Nübel wohl endgültig von seiner Liste streichen. „Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco“, sagte Nübel-Berater Stefan Backs bei Sky.

Immer wieder war zuletzt über eine Rückkehr von Nübel, der noch bis Saisonende vom Rekordmeister zur AS Monaco verliehen ist, spekuliert worden. Auch der 26-Jährige hatte dies in der letzten Woche nicht ausgeschlossen. Als Favorit bei der Münchner Torwartsuche gilt weiter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

BVB: Ultimatum von Kehl an Moukoko

Sonntag, 15. Januar, 23:22 Uhr: Borussia Dortmund wartet auf die Vertragsunterschrift von Youssoufa Moukoko. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl macht dem Stürmer eine Ansage. Alles dazu lesen Sie hier.

Kicker: BVB-Torwart Gregor Kobel vom FC Bayern kontaktiert

Sonntag, 15. Januar, 21:01 Uhr: Wird BVB-Stammtorwart Gregor Kobel Nachfolger von DFB-Kapitän Manuel Neuer beim FC Bayern? Wie der Kicker berichtete, zählt der 25-Jährige zum Kandidatenkreis. Kobel sei sogar bereits von den Bayern kontaktiert worden. Beim BVB steht Kobel bis 2026 unter Vertrag, eine Verpflichtung der Bayern käme aber frühestens im Sommer 2024 infrage. Aktuell sucht der FC Bayern eine kurzfristige Lösung, da Neuer verletzungsbedingt bis zum Saisonende fehlen wird. Gladbach-Torwart Yann Sommer gilt weiter als heißer Kandidat.

BVB-Torwart Gregor Kobel hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt. Foto: dpa

Lesen Sie dazu auch: BVB und Gregor Kobel - Das Dilemma des Torhüters

Rot-Weiss Essen: Scout wechselt zum VfL Bochum

Sonntag, 15. Januar, 14:35 Uhr: Auf dem Transfermarkt passiert nicht viel bei Rot-Weiss Essen. Dafür gibt es abseits des Platzes einen Abgang – bereits im kommenden Monat. Stanko Patkovic, Chef-Scout von RWE, wird den Verein vorzeitig verlassen und zum VfL Bochum wechseln.

Schalke-Transfers: Mollet-Abgang fast fix, Skarke soll nun kommen

Sonntag, 15. Januar, 09:14 Uhr: Florent Mollet verlässt den FC Schalke 04 und wechselt nach Nantes - nur die Bestätigung steht noch aus. Doch wer kommt? Erstes Ziel: Tim Skarke. Mehr zu den möglichen Schalke-Transfers lesen Sie hier.

Schalke-Trainer Thomas Reis wünscht sich eine Verstärkung für die Offensive. Foto: firo

BVB: Moukoko soll nächste Woche unterschreiben

Samstag, 14. Januar, 22:33 Uhr: Unterschrieben ist noch kein Vertrag in Dortmund. Doch es deutet sich an, dass der BVB und Youssoufa Moukoko zueinanderfinden. Die Entscheidung fällt in der nächsten Woche. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hoffenheimer Rutter wechselt zu Leeds United

Samstag, 14. Januar, 20:22 Uhr: Der französische Fußballprofi Georginio Rutter wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim in die englische Premier League zu Leeds United. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstagabend mit. Laut "Kicker"-Informationen sollen die Hoffenheimer bis zu 40 Millionen Euro für den Offensivspieler erhalten, womit er der drittteuerste Abgang wäre. Rutter besaß im Kraichgau noch einen Vertrag bis 2026. Hoffenheim hatte den 20-Jährigen zuletzt schon vom Training freigestellt. Der Klub hatte Rutter 2021 von Stade Rennes für gerade einmal 750.000 Euro verpflichtet.

Leverkusen holt Talent Mbamba

Samstag, 14. Januar, 16:27 Uhr: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den belgischen U19-Nationalspieler Noah Mbamba verpflichtet. Der 18 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom belgischen Erstligisten Club Brügge und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

„Noah Mbamba ist auf seiner Position als Sechser im Mittelfeld eines der großen Talente. Er hat eine hervorragende Technik, ist großgewachsen und schnell“, sagte Geschäftsführer Simon Rolfes zu dem Transfer. Mbamba war bereits 2021 im Alter von 16 Jahren zu drei kurzen Einsätzen in der Champions League gekommen.

"Planen mit ihm": Werder Bremen setzt auf Füllkrug-Verbleib

Samstag, 14. Januar, 09:30 Uhr: Im Poker um WM-Entdeckung Niclas Füllkrug (29) setzt Fußball-Bundesligist Werder Bremen voll auf einen Verbleib seines Top-Torjägers. „Wir gehen fest davon aus, dass Niclas in der Rückrunde bei uns ist“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz der Kreiszeitung: „Niclas sieht das genauso, von daher planen wir ganz normal mit ihm.“

Niclas Füllkrug spielt eine hervorragende Saison für Werder Bremen. Foto: dpa

Die Gerüchte um einen möglichen Winterabgang Füllkrugs, mit zehn Toren derzeit erfolgreichster deutscher Angreifer in der Bundesliga, hielten sich zuletzt hartnäckig. Mit dem Wechsel seines Beraters – weg vom langjährigen Weggefährten Gunther Neuhaus, hin zur großen Agentur Roof, von der auch Kollegen wie Sadio Mane, Serge Gnabry (beide FC Bayern), Kai Havertz (FC Chelsea) oder Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) betreut werden – hatte der Stürmer vor einigen Tagen für Aufsehen gesorgt.

Union Berlin holt Verteidiger vom VfL Wolfsburg

Donnerstag, 12. Januar, 19:16 Uhr: Linksverteidiger Jérôme Roussillon wechselt vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin. Das bestätigten beide Clubs am Donnerstagabend. „Nach viereinhalb Jahren Wolfsburg freue ich mich nun auf eine neue Herausforderung. Das Stadion und die Fans von Union habe ich bereits einige Male erlebt und freue mich sehr darauf“, sagte der 30 Jahre alte Franzose der Mitteilung der Köpenicker zufolge. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben.

Schalke-Überraschung: Florent Mollet vor Wechsel nach Frankreich

Donnerstag, 12. Januar, 16:24 Uhr: Gut möglich, dass Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 noch im Januar seinen Spielmacher Florent Mollet abgibt. Wie diese Zeitung erfuhr, liegt den Königsblauen ein Angebot des französischen Erstligisten FC Nantes vor. Alle Details zum möglichen Deal gibt es hier.

Schalke: Simon Terodde will bleiben

Donnerstag, 12. Januar, 09:12 Uhr: türmer Simon Terodde möchte auch über den Sommer hinaus für den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 auflaufen. „Ich spüre die Wertschätzung der Verantwortlichen und würde gerne auf Schalke bleiben“, sagte Terodde, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, dieser Redaktion. Das gesamte Interview finden Sie hier.

BVB-Leihspieler Ansgar Knauff kann sich Verbleib in Frankfurt vorstellen

Donnerstag, 12. Januar, 08:50 Uhr: Der von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bis zum Saisonende an Ligarivale Eintracht Frankfurt ausgeliehene Ansgar Knauff kann sich vorstellen, über diese Spielzeit hinaus bei den Hessen zu bleiben. „Natürlich“, antwortete Knauff in einem Interview des Magazins „Kicker“ auf die Frage, ob die Eintracht-Fans auf einen Verbleib des 21 Jahre alten Offensivspielers hoffen dürften. „Die Eintracht und der BVB sind beides tolle Vereine mit fantastischen Fans und Hammer-Stadien. Was ab dem Sommer ist, weiß ich jetzt noch nicht“, ergänzte er. Knauffs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024.

Ansgar Knauff fühlt sich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl. Foto: dpa

Mittwoch, 11. Januar, 20.11 Uhr: Einem Sky-Bericht zufolge, schließt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen Abschied von Sturm-Talent Youssoufa Moukokos im Sommer nicht aus. "Das er jetzt versucht, für sich eine gute Position herauszuholen, ist legitim. Aber genauso legitim ist es auch, dass wir unsere Vorstellungen haben und wenn das eben nicht deckungsgleich ist, dann wird die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt. Das ist die letzte Konsequenz, was auch passieren kann. Aber wir hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt", sagte der 63-Jährige über Moukoko. Mehr dazu lesen Sie hier.

Joao Felix verstärkt die Offensive von BVB-Gegner Chelsea

Mittwoch, 11. Januar, 14:20 Uhr: Der FC Chelsea hat als Reaktion auf die aktuelle Verletzungsmisere den portugiesischen Fußball-Nationalspieler Joao Felix auf Leihbasis verpflichtet. Der 23 Jahre alte Angreifer von Atlético Madrid soll bis zum Ende der Saison an der Stamford Bridge bleiben. Felix ist damit bei die Blues auch eine Option für die Achtelfinale in der Champions League. Chelsea trifft am 15. Februar und 7. März auf Borussia Dortmund.

Bei den Spaniern aus Madrid verlängerte Joao Felix gleichzeitig seinen Vertrag um ein Jahr bis zum Sommer 2027. In der Premier League sollen auch der FC Arsenal und Manchester United an Felix interessiert gewesen sein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA zahlt Chelsea für den Portugiesen eine Leihgebühr von umgerechnet rund 10 Millionen Euro an Atlético und übernimmt für den Zeitraum außerdem Felix' Gehalt in Höhe von knapp 6 Millionen Euro. Die Blues stecken derzeit in der Krise und belegen in der Premier-League-Tabelle nur den zehnten Platz.

Werder-Boss Baumann lehnt Füllkrug-Wechsel im Winter ab

Mittwoch, 11. Januar, 09:55 Uhr: Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann (47) lehnt einen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug noch in dieser Transferperiode ab. Er gehe fest davon aus, dass der 29 Jahre alte Stürmer in Bremen bleiben werde. „Von unserer Seite wird ein Transfer auf jeden Fall nicht forciert“, sagte Baumann in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Sollte Füllkrug, der vertraglich bis 2025 an den Bremer Bundesligisten gebunden ist, im Sommer wechseln wollen, zeigte sich Baumann aber verhandlungsbereit.

BVB: Gerüchte um Angebot aus England für Moukoko

Dienstag, 10. Januar, 20:35 Uhr: Der englische Fußballclub Newcastle United hat einem Medienbericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko nach dieser Saison gezeigt. Dem 18 Jahre alten deutschen Nationalspieler soll ein Angebot von 150 000 Pfund pro Woche vorliegen, wie die Tageszeitung „Evening Standard“ berichtet.

Neben Newcastle, das mehrheitlich dem saudischen Staatsfonds gehört, sollen auch die Premier-League-Konkurrenten Tottenham Hotspur, FC Chelsea und Manchester United sowie die spanischen Top-Vereine FC Barcelona und Real Madrid an Moukoko interessiert sein. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte erst kürzlich auf eine baldige Entscheidung bezüglich des Talents gedrängt.

Laut Sport1 soll Moukoko, dessen Vertrag beim BVB ausläuft und der zum 1. Juli ablösefrei wechseln kann, zudem ein Handgeld von rund 30 Millionen Euro kassieren.

Rot-Weiss Essen: Trainer Dabrowski erklärt die Transfer-Strategie

Dienstag, 10. Januar, 18:44 Uhr: Am Samstag startet Rot-Weiss Essen daheim gegen Hallescher FC wieder in den Liga-Alltag. Vor der Partie sprachen wir mit Trainer Christoph Dabrowski über die ungewöhnlich lange Winterpause und die bisherige Hinserie. Außerdem erklärt der RWE-Trainer, warum sein Klub mit Transfers noch wartet.

Gladbach: Spekulationen um Yann Sommer halten an

Dienstag, 10. Januar, 11:55 Uhr: Der FC Bayern kann nach Informationen der „Bild“ doch noch auf einen Transfer von Yann Sommer hoffen. Die Münchner müssten dem Bericht zufolge aber für den Torhüter des Bundesliga-Konkurrenten aus Mönchengladbach mehr bezahlen als eigentlich geplant. Demnach wäre die Gladbacher Vereinsspitze bei einer Summe zwischen acht und zehn Millionen Euro bereit, den vertraglich bis Ende Juni gebundenen Schweizer abzugeben. Dem Vernehmen nach liegt das bisherige Angebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei vier Millionen Euro.

Zuletzt hatte die Borussia einen Wechsel ihres Leistungsträgers ausgeschlossen. „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, sagte Sportdirektor Roland Virkus der „Rheinischen Post. Ähnlich äußerte sich Trainer Daniel Farke: „Wir sehen keinen Grund und haben kein Bestreben, ihn abzugeben.“

Framberger verlässt den FC Augsburg bis Saisonende

Dienstag, 10. Januar, 11:35 Uhr: Augsburgs Defensivspieler Raphael Framberger verlässt den Fußball-Bundesligisten auf Leihbasis bis zum Saisonende. Das teilte der 27-Jährige in einer Videobotschaft an die FCA-Fans am Dienstag mit. Über den neuen Verein machten zunächst weder Framberger noch der FC Augsburg Angaben. Der gebürtige Augsburger wechselte 2004 als Achtjähriger zu den Fuggerstädtern und durchlief alle Jugendmannschaften. 2017 debütierte Framberger in der Bundesliga. Unter Trainer Enrico Maaßen bekam der gelernte Rechtsverteidiger zuletzt allerdings nur noch wenige Einsatzminuten. Dreimal stand Framberger in dieser Bundesliga-Saison auf dem Feld.

BVB: Marco Reus ist enttäuscht - Gespräch mit Kehl geplant

Montag, 09. Januar, 17:46 Uhr: Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft aus - noch haben keine Gespräche stattgefunden. Hört man sich um, fallen daher deutliche Worte. Mit Verwunderung nehme man im Reus-Lager zur Kenntnis, dass mit Youssoufa Moukoko schon lange verhandelt werde, aber mit dem Gesicht des Klubs nicht. Alle Infos zum Fall Reus lesen Sie hier.

Tim Skarke: Schalke-Deal droht zu platzen

Montag, 09. Januar, 09:33 Uhr: Schalke 04 wartet auf seinen Wunschspieler Tim Skarke (26). Der Offensivspieler von Union Berlin soll die Königsblauen auf dem Flügel verstärken. Doch nach wie vor gibt es keine Einigung mit den Berlinern. Wie die "Bild" berichtete, hatte Schalke den Union-Verantwortlichen ein Ultimatum bis zum vergangenen Wochenende gesetzt. Dieses ist nun abgelaufen. Demnach wolle sich S04 um eine Alternative bemühen.

Tim Skarke (l.) soll im Winter zu Schalke 04 wechseln. Noch fehlt die Einigung mit dessen Klub Union Berlin. Foto: firo

BVB und Youssoufa Moukoko liegen weit auseinander

Montag, 09. Januar, 09:15 Uhr: Die unklare Vertragssituation um Youssoufa Moukoko beschäftigt den BVB weiterhin. Der Klub will verlängern, aber nicht um jeden Preis. Der BVB und Moukoko liegen aktuell beim Thema Gehalt weit auseinander. Alle Infos zum Stand der Verhandlungen gibt es hier.

Schalke muss auf Polter-Ausfall reagieren

Montag, 09. Januar, 08:00 Uhr: Stürmer Sebastian Polter ist aus dem Schalke-Trainingslager abgereist. Alternativen gibt es im eigenen Verein, wie die Schalker verkündeten. Alle News zum Polter-Ausfall gibt es hier.

Schalke-Duo auf der Tribüne in Belek: Peter Knäbel (l.) und Chefscout Andre Hechelmann haben aktuell viel zu tun. Foto: Tim Rehbein / ffs

Gladbach: Bonhof dementiert Freigabe-Bitte von Sommer

Sonntag, 8. Januar, 13:02 Uhr: Eine angebliche erneute Bitte von Torhüter Yann Sommer um die Freigabe zum FC Bayern München hat Borussia Mönchengladbachs Präsidiumsmitglied Rainer Bonhof dementiert. „Davon weiß ich nichts, da ist nichts dran. Unser Sportdirektor und unser Trainer haben klar sich geäußert“, sagte Bonhof der Deutschen Presse-Agentur. Der TV-Sender Sky hatte zuvor berichtet, dass Sommer am Sonntagmorgen bei Bonhof persönlich um die Freigabe gebeten habe. „Yann Sommer ist ein durch und durch bodenständiger Typ und absolut professionell. Diese Schiene fährt er nicht“, sagte Borussias Vizepräsident.

Foto: dpa

TSG Hoffenheim stellt Rutter vom Training frei

Sonntag, 8. Januar, 12.38 Uhr: Die TSG 1899 Hoffenheim hat auf die Spekulationen um einen Wechsel von Georginio Rutter in die englische Premier League zu Leeds United reagiert und das Fußball-Talent vom Training freigestellt. Außerdem wird der 20 Jahre alte Franzose auch im Testspiel am Montag gegen Servette Genf nicht dabei sein, teilte der Bundesligist am Sonntag mit. Hoffenheim befindet sich momentan im Trainingslager in Marbella.

RB Leipzig: Gvardiol kokettiert mit Wechsel im Sommer

Sonntag, 8. Januar, 11.04 Uhr: Innenverteidiger Josko Gvardiol von RB Leipzig schließt nach seinen überragenden WM-Vorstellungen für Kroatien einen Wechsel nicht aus. Der Abwehrspieler hatte diese zuletzt selbst befeuert, als er in einem kroatischen TV-Interview sagte, er wolle nach dem Saisonende mit RB über einen möglichen Verkauf sprechen. Gvardiol hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Im Trainingslager in Abu Dhabi ruderte er nun etwas zurück. Mit Verweis auf Aussagen von Sportdirektor Max Eberl, der auf einen Verbleib in der kommenden Saison pocht, sagte Gvardiol: „Mein Plan ist es, im Sommer bei RB zu bleiben. Das hat man ja auch von unserem Sportdirektor gehört.“ Er fügte hinzu, dass das „okay“ für ihn sei, ließ sich aber eine Hintertür offen: „Ich denke, wir müssen reden.“

Rot-Weiss Essen verleiht Sascha Voelcke zum 1. FC Bocholt

Samstag, 7. Januar, 12:20 Uhr: Abgang bei Rot-Weiss Essen: Sascha Voelcke wird in der Rückserie für den Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt auflaufen. Das gaben die Rot-Weissen am Samstagvormittag bekannt. Der 20-Jährige, der auf der linken Seite zuhause ist, absolvierte für RWE in den vergangenen 18 Monaten 19 Pflichtspiele. Im Sommer soll Voelcke an die Hafenstraße zurückkehren.

Uronen-Wechsel zu Schalke 04 ist perfekt

Samstag, 7. Januar, 10:05 Uhr: Schalke 04 hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga personell noch einmal nachgelegt. Der Tabellenletzte leiht den finnischen Nationalspieler Jere Uronen (28) vom französischen Erstligisten Stade Brest bis zum Saisonende aus. Die Königsblauen besitzen im Anschluss eine Kaufoption für den Linksverteidiger. Das gab der Klub am Samstag bekannt.

Stuttgart vor Verpflichtung von Talent Milosevic

Samstag, 7. Januar, 10 Uhr: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung des serbischen Sturmtalents Jovan Milosevic. Der 17-Jährige soll im kommenden Sommer vom Erstligisten FK Vojvodina zu den Schwaben wechseln, wie unter anderem der „Kicker“ und die „Bild“-Zeitung (Samstag) berichteten. Beim VfB, der aktuell sein Wintertrainingslager in Marbella absolviert, soll der Angreifer einen Vertrag bis 30. Juni 2027 erhalten. Als Ablösesumme stehen rund 1,2 Millionen Euro im Raum.

Offiziell: David Wagner wird neuer Trainer von Norwich City

Freitag, 6. Januar: David Wagner ist neuer Trainer des englischen Fußball-Zweitligisten Norwich City. Der 51-Jährige erhielt einen Vertrag über zwölf Monate, wie die "Canaries" am Freitag mitteilten. Wagner tritt die Nachfolge von Dean Smith an, der Ende Dezember entlassen worden war. Zuletzt trainierte Wagner den Schweizer Erstligisten Young Boys Bern, ehe er Anfang März 2022 beurlaubt wurde und seitdem vereinslos war. Davor stand er gut ein Jahr beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Bei den Knappen war er Ende September 2020 freigestellt worden.

"Das ist ein ganz besonderer und stolzer Moment für mich. Hier, zurück in England, als Cheftrainer von Norwich City zu sein, ist eine große Ehre", sagte Wagner.

Für Wagner ist es die zweite Station in England. Von November 2015 bis Januar 2019 coachte er Huddersfield Town und schaffte mit dem Club 2017 den Aufstieg in die Premier League. Vor Wagner war bereits ein Deutscher Trainer von Norwich: Der jetzige Mönchengladbacher Chefcoach Daniel Farke schaffte mit dem Verein sogar zweimal den Aufstieg.

FC Bayern nimmt Daley Blind unter Vertrag

Donnerstag, 5. Januar, 21:18 Uhr: Rekordmeister FC Bayern München hat Daley Blind verpflichtet. Der 32 Jahre alte Niederländer unterschrieb einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. Blind spielte zuletzt bei Ajax Amsterdam, sein Vertrag beim niederländischen Traditionsklub war aber vorzeitig aufgelöst worden. Von 2014 bis 2018 hatte Blind für Manchester United gespielt. „Wir freuen uns sehr, dass Daley zu unserer Mannschaft stößt. Daley ist ein flexibel einsetzbarer Verteidiger, er kann auf der linken Seite wie auch Innen spielen. Er hat große internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird“, sagte Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic.

Schalke: Skarke-Transfer könnte offenbar platzen

Mittwoch, 4. Januar, 22:38 Uhr: Offensivspieler Tim Skarke soll Schalke 04 verstärken. Das hat S04-Trainer Thomas Reis im Trainingslager in der Türkei betont. Nach Informationen der "Bild" könnte der Deal mit Skarkes Klub Union Berlin aber noch platzen. Beide Vereine hätten sich nach wie vor über die Wechselmodalitäten einigen können. Demnach wolle Schalke den 26-Jährigen nicht nur für ein halbes Jahr ausleihen und möchte eine Kaufoption, um Skarke im Sommer fest verpflichten zu können. Das hätten die Berliner bisher abgelehnt.

Schalke wolle eine Entscheidung bis zum kommenden Wochenende erzwingen. Gibt es bis dahin keine Einigung, würde ein Plan B greifen.

Gladbach: Sommer und Bayern über Winter-Wechsel einig

Mittwoch, 4. Januar, 22:34 Uhr: Der mögliche Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München nimmt konkretere Formen an. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky sind sich Sommer und die Bayern über einen Wechsel im Winter mündlich einig geworden. In München könnte der 34 Jahre alte Schweizer demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Über diese Vertragsdauer hatte zuvor auch schon der Schweizer „Blick“ berichtet. Auch die Verantwortlichen von Sommers aktuellem Club Borussia Mönchengladbach wüssten von der Einigung.

Eine Freigabe im Winter wird es jedoch von Gladbacher Seite nur dann geben, wenn der Club einen passenden Nachfolger für den Schweizer WM-Torhüter gefunden hat. Außerdem soll Trainer Daniel Farke seinen Schlussmann für die Rückrunde unbedingt behalten wollen. Sommers Vertrag in Gladbach läuft Ende Juni aus.

Gladbach offenbar an Stürmer von Fortuna Düsseldorf interessiert

Mittwoch, 4. Januar, 16:12 Uhr: Borussia Mönchengladbach wird seinen Top-Stürmer Marcus Thuram wohl nicht halten können. Der französische Nationalspieler wird von mehreren Top-Klubs umworben und könnte schon in diesem Winter wechseln, sollte es ein passendes Angebot geben. Wie die "Bild" berichtet, haben die Fohlen Dawid Kownacki (25) als Nachfolger im Auge. Der Pole steht beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, dieser läuft im kommenden Sommer aus.

Kownacki gelangen in der laufenden Saison sechs Tore in 17 Spielen. Zudem bereitete er sechs Treffer vor.

Premier-League-Klub Brentford sichert sich Dienste von Freiburgs Schade

Mittwoch: 4. Januar, 15:31 Uhr: Kevin Schade wird den SC Freiburg Medienberichten zufolge wohl bald verlassen und sich zunächst auf Leihbasis dem englischen Klub FC Brentford anschließen. Der 21 Jahre alte Flügelspieler des Fußball-Bundesligisten soll den Medizincheck bereits bestanden haben, meldeten der TV-Sender Sky und das Portal "The Athletic" am Mittwoch. Der Vollzug soll nun zeitnah verkündet werden. Im Anschluss an die Leihe soll Brentford über eine Kaufpflicht in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro verfügen, insofern Schade eine gewisse Anzahl an Einsätzen erreicht.

Ex-Schalker Reese wechselt im Sommer von Holstein Kiel zu Hertha BSC

Mittwoch, 4. Januar, 14:28 Uhr: Fußball-Profi Fabian Reese wird den Zweitligisten Holstein Kiel im Sommer verlassen und zum Bundesligisten Hertha BSC wechseln. Bei den Berlinern erhält er einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. Das teilte die KSV Holstein am Mittwoch mit.

Der 25 Jahre alte Linksaußen, dessen Vertrag im Sommer endet, geht ablösefrei. Zunächst hatten die Berliner einen Wechsel in der Winterpause angedacht. Reeses Marktwert ist in dieser Saison deutlich angewachsen und wird derzeit auf 1,7 Millionen Euro geschätzt.

ℹ Fabian Reese wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei unseren Störchen nicht verlängern und nach seinem Vertragsende zum Erstligisten @HerthaBSC wechseln.

_#KielAhoi pic.twitter.com/rWxwx25bxx — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) January 4, 2023

Der gebürtige Kieler, der im Januar 2020 von Schalke 04 zu den Schleswig-Holsteinern kam, hat in 16 Spielen dieser Saison fünf Tore erzielt und vier Torvorlagen gegeben. Damit ist er nach Torjäger Steven Skrzybski (zehn Treffer) gefährlichster Offensivspieler der Kieler. Im Holstein-Trikot absolvierte er bislang 102 Pflichtspiele. Dabei erzielte er elf Tore und bereitete 24 weitere vor.

BVB: Gerüchte um Malen-Rückkehr nach Eindhoven

Dienstag, 3. Januar, 17:08 Uhr: Kehrt Donyell Malen zurück zu seinem Ex-Verein? Laut "Ruhr Nachrichten" hat die PSV Eindhoven den Angreifer von Borussia Dortmund als potenziellen Nachfolger für den zum FC Liverpool abgewanderten Cody Gakpo ins Auge gefasst. Ein Winter-Transfer des 23-Jährigen gilt dennoch als unwahrscheinlich, der BVB hofft, dass sich Malen in seiner zweiten Saison endlich überzeugen kann.

Zweikampf zwischen dem Dortmunder Donyell Malen (rechts) und Kopenhagens Lukas Lerager. Foto: afp

"Blick": Sommer-Wechsel zum FC Bayern rückt näher

Dienstag, 3. Januar, 14:09 Uhr: Borussia Mönchengladbach muss wohl den Abgang seines Stammtorhüters hinnehmen. Wie die gut unterrichtete Schweizer Zeitung "Blick" berichtet, steht der Wechsel von Torwart Yann Sommer zum FC Bayern in diesem Winter vor dem Abschluss. Der Nationaltorwart der Schweiz soll einen Vertrag bis 2025 erhalten und sich auch dem Konkurrenzkampf mit dem aktuell verletzten Manuel Neuer stellen wollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04