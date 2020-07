Transfer-Ticker Transfer-Ticker: Sané in München, Hertha will Schalke-Star

Essen. Die Bundesliga-Saison ist beendet, es beginnt die heiße Phase auf dem Transfermarkt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ticker wird aktualisiert.

Herzlich Willkommen in unserem Transfer-Ticker (mit sid und dpa)! Ab sofort werden wir Sie täglich über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt informieren. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfte uns eine äußert ungewöhnliche Sommer-Transferperiode erwarten. Ein großer Name wird aber wohl schon am Donnerstag in München vorgestellt.

01.07., 21:55 Uhr, Hertha BSC hat Interesse an Schalkes McKennie

Der FC Schalke 04 strebt einen Kurswechsel an. Aufgrund der bedrohlichen finanziellen Situation des Klubs müssen Sparmaßnahmen getroffen werden. Es ist denkbar, dass einige wichtige Spieler die Königsblauen deshalb verlassen werden. Offen ist daher auch der Verbleib von Weston McKennie. "Ein Abgang ist nicht ausgeschlossen. Ich kann das zurzeit nicht zu 100 Prozent sagen. Fakt ist, dass wir mit Weston vor einem Jahr bis 2024 verlängert haben", sagte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch.

Nach Informationen von Sport 1 und Sky hat Bundesliga-Rivale Hertha BSC Interesse am 21-jährigen Mittelfeldspieler. Schalke würde für den US-Amerikaner rund 25 Millionen Euro aufrufen. Diese Summe könnten die Berlin dank der Millionen von Investor Lars Windhorst wohl locker bezahlen können. Seine Firma Tennor Holding investiert weitere 150 Millionen Euro als Eigenkapital in den Hauptstadtclub, teilte Hertha am Mittwoch mit.

01.07., 21:50 Uhr, Leroy Sané landet in München

Der Münchner Königstransfer Leroy Sané hat bereits deutschen Boden betreten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist der deutsche Nationalspieler am Mittwochabend mit einem Privatflugzeug in München gelandet. Der im vergangenen Jahr nach einem Kreuzbandriss geplatzte Königstransfer des FC Bayern dürfte jetzt endlich glücken.

Leroy Sané kehrt nach Deutschland zurück. Das Schalker Eigengewächs wechselt zu den Bayern. Foto: Getty

Am Donnerstag soll der Ex-Schalker die obligatorische medizinische Untersuchung absolvieren. Der 24 Jahre alte Nationalspieler soll einen Fünfjahresvertrag bis 2025 erhalten, die Ablösesumme zunächst 49 Millionen Euro (plus bis zu elf Millionen Boni) betragen

01.07., 21:28 Uhr: Ex-Bochumer Stöger verlässt Fortuna Düsseldorf

Kevin Stöger verlässt den Fußball-Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der Vertrag des 26 Jahre alten Österreichers endete - „und wird nicht verlängert“, wie der Verein am Mittwochabend bekanntgab. Nach einem Kreuzbandriss war Stöger im Januar wieder eingestiegen. Er war vor zwei Jahren vom VfL Bochum zur Fortuna gewechselt.