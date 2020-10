Transferfenster ist zu: Hier hat Schalke weiter Probleme

Die Transfer-Bilanz am letzten Tag der Transferperiode zeigt gut, in welcher Lage sich Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 befindet. Spieler mit großen Namen kamen nicht zu den Königsblauen - nur Rechtsverteidiger Kilian Ludewig. Geld für Profis anderer Gehaltskategorien stehen nicht zur Verfügung. Dafür hätten zunächst Spieler abgegeben werden müssen. Es wurde aber nur Sebastian Rudy, der zurück zur TSG Hoffenheim wechselt, abgegeben.

So konnte Sportvorstand Jochen Schneider den Kader nicht an allen Stellen verbessern und Abgänge kompensieren. Stammspieler wie Weston McKennie und Daniel Caligiuri sind gegangen. Prominente Namen, die Ablösesummen eingebracht hätten, sind noch da, beispielsweise Ozan Kabak, Matija Nastasic oder Amine Harit.

Schalke fehlt es an Spielern für die Außenbahn

Im Sturm kamen Goncalo Paciencia und Vedad Ibisevic dazu. Immerhin kostengünstige Profis mit reichlich Bundesliga-Erfahrung, doch dafür fehlen dem neuen Trainer Manuel Baum Spieler für die Flügel - offensiv wie defensiv. Ludewig als Rechtsverteidiger hat nie in der ersten deutschen Liga gespielt, Alessandro Schöpf ist kein gelernter Defensivmann, sondern einer für das Mittelfeld. Links sollen Bastian Oczipka und Hamza Mendyl verteidigen - dem einen fehlt es an Tempo, dem anderen an der nötigen Reife. Offensiv können Rabbi Matondo, Benito Raman und Steven Skrzybski maximal aushelfen.

Auf der Torwartposition wird der Konkurrenzkampf brisant: Nach dem Abgang von Alexander Nübel zum FC Bayern wollte S04 mit Leih-Rückkehrer Ralf Fährmann und Markus Schubert in die Saison gehen. Letzteren tauschte Schneider mit Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt aus.

Schalke setzt auf Talente aus der Knappenschmiede

Fünf Spieler aus der Knappenschmiede haben einen Profivertrag erhalten, bis auf Can Bozdogan sollen alle aber in der U23 zum Einsatz kommen. Auf die Jugend setzen - viele andere Optionen hat Schalke 04 derzeit nicht.

Fazit: Die Lage bei Schalke 04 ist ernst. Für weitere Verstärkungen fehlte S04 schlichtweg das Geld. Und es ist unwahrscheinlich, dass sich das schnell ändern wird.

