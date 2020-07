Trotz Pleitenserie: Keine Chance für Ex-Schalker Max Meyer

London. Die Situation des ehemaligen Schalke-Profis Max Meyer ist auch nach der Corona-Pause unerfreulich. Bei Crystal Palace drückt er die Bank.

Es war ein ernüchternder Abend für Max Meyer (24). Einer von vielen in den vergangenen Monaten. Das Meisterschaftsspiel seines englischen Vereins Crystal Palace gegen Manchester United verfolgte der deutsche Fußballprofi von der Bank aus. Über die gesamte Spielzeit. Seine Mannschaft verlor die Begegnung mit 0:2 (0:1). Obwohl der Klub aus London dringend offensive Impulse benötigte, wurde der Mittelfeldspieler nicht einmal eingewechselt. Was für den gebürtigen Oberhausener besonders bitter sein dürfte: Crystal Palace verlor am Donnerstagabend zum sechsten Mal in Serie, dennoch erhält Meyer von Trainer Roy Hodgson keine ernsthafte Bewährungschance.

Die Bilanz des ehemaligen Nationalspielers nach dem Re-Start der Premier League ist erschütternd: In sieben Spielen war Meyer kein einziger Startelf-Einsatz vergönnt. Dreimal blieb er ohne Spielbeteiligung, länger als 15 Minuten durfte das Schalker Eigengewächs nur gegen den FC Liverpool ran. Da sich sein Teamkollege Wilfried Zaha frühzeitig verletzte, konnte Meyer 75 Minuten spielen. Das Resultat war nicht erfreulich. Die Partie gegen den Meister verlor Palace mit 0:4. Meyer ging mit seinem Team unter.

Unter dem 73-jährigen Hodgson hat der 24-Jährige einen schweren Stand. Auf seiner bevorzugten Position im zentralen Mittelfeld kam Meyer in dieser Saison nicht zum Einsatz. Wenn er spielt, dann in der Regel nur auf dem Flügel. Kritiker werfen dem Palace-Trainer vor, dass Meyers Stärken in der Spielgestaltung so nicht zum Tragen kommen.

Es liegt auf der Hand, dass Meyer unter Hodgson keine Zukunft mehr bei seinem Verein hat. Der Vertrag seines Trainers wurde im März um ein Jahr verlängert. Meyers einzige Chance wäre wohl, dass Palace aufgrund der Niederlagenserie zur neuen Saison auf einen neuen Trainer setzt. Davon ist aktuell aber nicht auszugehen.

Rückkehr in die Bundesliga für Max Meyer "noch kein Thema"

Max Meyers Vertrag in London läuft bis zum Sommer 2021. Vor einem Monat hatte er in einem Instagram-Livetalk von ZDF-Sport betont, dass er sich bei Crystal Palace wohl fühle und eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga "noch kein Thema" sei. Nach dem aus seiner Sicht enttäuschenden Re-Start könnte sich das allerdings zeitnah ändern.

Roy Hodgson (r.), Trainer von Crystal Palace, geht nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester United enttäuscht vom Platz. Foto: Getty

Im Sommer 2018 wechselte eines der größten Talente der Schalker Knappenschmiede in den Süden Londons, um in der aktuell wohl stärksten Fußball-Liga Europas den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Nach einer durchwachsenen ersten Saison, in der es für Meyer immerhin zu 36 Pflichtspiel-Einsätzen reichte, kommt er in dieser Saison nur auf 649 Einsatzminuten in der Premier League.