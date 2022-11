Trotz Talfahrt: Schalke 04 gewinnt weiter an Mitgliedern

Gelsenkirchen. Trotz Bundesliga-Talfahrt: Schalke 04 ist so groß wie nie. Für die inzwischen mehr als 164.000 Mitglieder steht demnächst eine Neuerung an.

Trotz des sportlich bislang enttäuschenden letzten Tabellenplatzes in der Fußball-Bundesliga wächst der FC Schalke 04 weiter. Inzwischen hat der Verein mehr als 164.000 Mitglieder. Das teilten die Königsblauen in ihrem Mitgliedermagazin „Schalker Kreisel“ mit.

Schalke einer der größten Vereine der Welt

Dort nahm Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans & Nachhaltigkeit des S04, in der aktuellen Ausgabe im Vorwort auf den kommenden Mitgliederkongress der Königsblauen Bezug.

Denn erstmalig laden die Knappen am 3. Dezember ihre Mitglieder in der Arena zu einem Workshop zu verschiedenen Vereinsthemen ein. In diesem Zusammenhang erklärte Buntkirchen: „Wir sind über 164.000 Mitglieder. Eine Zahl, die uns alle stolz und zu einem der größten Vereine der Welt macht“.

Schalke nimmt Mitgliederinteressen in den Fokus

Damit haben die Königblauen in den vergangenen sechs Monaten ordentlich an Mitgliedern dazu gewonnen. Vor einem halben Jahr lag die Zahl noch bei etwa 160.000 Mitgliedern. „Wir hatten in den letzten 24 Monaten Schwankungen. Wir hatten viele Austritte. Und in den letzten Monaten kann man sagen, wenn wir der Entwicklung der Mitgliederzahlen Glauben schenken können, dann hat der Verein viel richtig gemacht“, sagte Buntkirchen bereits im Mai.

Aus dieser enormen Zahl erwachse auch die Verantwortung, die Mitgliederinteressen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. Zu diesem Zweck wolle man die Ideen und Wünsche noch besser kennenlernen. Ziel sei es zu verschiedenen Themen in konstruktivem Austausch Handlungsfelder zu ermitteln und konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Als Oberthemen wurden nach einer Mitgliederbefragung und einem „offenen Abend“ die Handlungsfelder „Vereinsleben“, „Auf Schalke“ und „Nachhaltigkeit“ identifiziert.

In den vergangenen Tagen wurden alle Mitglieder per E-Mail angeschrieben und über den Fankongress und die Möglichkeiten zur Mitarbeit informiert. Zudem ist eine Anmeldung auch über das Schalker „Vereinsheim“, die neue virtuelle Plattform der Schalker für Vereinsmitglieder, möglich. Interessenten müssen sich für ein Oberthema entscheiden und können dann an diversen Workshops teilnehmen.

