Turbulentes Schalke 04: Geraerts ist da, nun kommt Tillmann

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat am Montag Trainer Karel Geraerts vorgestellt. Was von ihm und dem neuen CEO zu erwarten ist, besprechen wir in unserem S04-Talk.

Beim FC Schalke 04 gibt es derzeit keinen ruhigen Tag: Am Sonntag verloren die Königsblauen in der 2. Bundesliga das Duell der Erstliga-Absteiger gegen Hertha BSC mit 1:2, tags darauf stellte der Verein in Person von Karel Geraerts den neuen Trainer vor. Und am Dienstag will Schalke noch verkünden, wer aber dem neuen Jahr als Nachfolger von Bernd Schröder der neue Vorstandsvorsitzende sein soll.

Wie geht es nun also weiter mit Schalke 04? Was kann man von Karel Geraerts erwarten? Was bedeutet die Personalie Matthias Tillmann, der nach Informationen dieser Redaktion den Vorstand künftig führen soll, für den Klub? Über die turbulenten Schalke-Tage diskutieren Andreas Berten, Sinan Sat und Matthias Heselmann in 19:04 – Der Schalke-Talk.

Schalke 04: Karel Geraerts ist Nachfolger von Thomas Reis als Trainer

„Ich komme frisch und neu und werde meine Energie in die Mannschaft bringen. Natürlich werde ich analysieren und schauen, aber die Vergangenheit ist für mich die Vergangenheit“, kündigte der 41-Jährige an: „Wir starten alle bei null, alle Spieler und das Trainerteam.“

Die Situation auf Schalke ist schwierig, nach der Entlassung von Thomas Reis verloren die Knappen auch unter Interimstrainer Matthias Kreutzer zuletzt zweimal. Der vor Saisonbeginn klare Aufstiegsfavorit steht inzwischen auf Relegationsplatz 16 und steckt mitten im Abstiegskampf, anstatt im Aufstiegsrennen.

+++ 19:04 - Der Schalke-Talk: Alle Folgen in der Übersicht +++

Heilsbringer Geraerts ist noch ziemlich unerfahren, gerade einmal eine Saison als Profi-Trainer kann die Schalker „Wunschlösung“, wie Sportvorstand Peter Knäbel ihn bezeichnete, vorweisen. Doch in dieser hinterließ er auch in Deutschland gewisse Spuren, mit dem belgischen Klub Union Saint-Gilloise warf er in der Europa League vergangene Saison Union Berlin im Achtelfinale raus und ärgerte anschließend auch Bayer Leverkusen. Dennoch endete nach einem Jahr seine zeit als Cheftrainer schon wieder. Im Ruhrgebiet ist Geraerts nun plötzlich als Retter gefordert, dabei will er allen voran auf Menschlichkeit setzen, wie er mehrfach betonte: „Das Wichtigste ist zu fühlen. Wir sind keine Roboter - sondern Menschen. Das ist mir sehr wichtig.“

Mehr News und Hintergründe zum FC Schalke 04

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04