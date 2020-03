U19-Derby Schalke - BVB vorverlegt und ohne Zuschauer

Das grassierende Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Jugendfußball. Am kommenden Sonntag sollten sich Schalke 04 und Borussia Dortmund in der A-Jugend-Bundesliga West gegenüberstehen. Da das große Derby in der Fußball-Bundesliga zum Geisterspiel wird, war offenbar zu befürchten, dass viele Fans beider Klubs das kleine Derby besuchen könnten. Um einem unerwünschten Zuschauerandrang in der U19 vorzubeugen, wurde die Begegnung vorverlegt. Sie wird um 15:30 Uhr angepfiffen und findet somit zeitgleich zum Spiel der Profis statt. Nach Informationen dieser Redaktion muss die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Eine offizielle Bestätigung seitens der Vereine steht noch aus, diese ist allerdings zeitnah zu erwarten. Das Hinspiel im vergangenen Oktober hatten rund 1100 Zuschauer vor Ort verfolgt. Das würde die Obergrenze von 1000 Personen bei Großveranstaltungen überschreiten. Damals hatte Schalke etwas überraschend mit 4:0 gewonnen. Dennoch steht der BVB als Tabellenzweiter mit 46 Zählern weit vor den sechstplatzierten Gelsenkirchenern (36 Punkte).

Für die Schalker ist eine Austragung unter diesen Umständen besonders bitter. Nach dem Umbau des Parkstadions ist das U19-Derby das erste Pflichtspiel, das dort ausgetragen wird.

Coronavirus: keine zeitliche Befristung in NRW

Als Ma0ßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus untersagen die vier Bundesländer Bayern, Bremen, NRW und Schleswig-Holstein ihren Kommunen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern auszurichten. Von dieser Entscheidung betroffen sind somit unter anderem alle Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. In Bayern gilt diese Regelung zunächst bis zum 19. April, in Bremen bis zum 26. März und in Schleswig-Holstein bis zum 10. April.

In NRW gaben Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz keine zeitliche Befristung bekannt. (fs)