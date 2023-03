Verletzt? Schalke-Profi Tom Krauß reist nicht mit der U21 nach Rumänien

Essen. Schalke-Mittelfeldspieler Tom Krauß ist angeschlagen und hat das DFB-Quartier verlassen. Am Samstag steht das Ligaspiel gegen Leverkusen an.

Am vergangenen Freitag stand Tom Krauß vom FC Schalke 04 noch im Dress der Nationalmannschaft beim U21-Länderspiel gegen Japan auf dem Rasen - den zweiten geplanten Einsatz für deutsche Junioren-Auswahl wird der 21-Jährige allerdings verpassen. Am Sonntag reiste Krauß angeschlagen aus dem Quartier des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt am Main ab und verzichtete damit auf die Reise zum Länderspiel gegen Rumänien in Sibiu (Dienstag, 18.15 Uhr/ProSieben Maxx).

Schalke 04 mit wichtigem Heimspiel gegen Leverkusen am Wochenende

Der DFB machte keine genaueren Angaben zum Gesundheitszustand von Tom Krauß. Dem Vernehmen nach soll es sich allerdings nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Der Mittelfeldspieler dürfte damit am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und hier im Live-Ticker) zur Verfügung stehen.

Der Schalker Krauß war nicht der einzige Spieler, der mit der Auswahl von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo auf das letzte offizielle Testspiel vor der Europameisterschafts-Endrunde verzichtete. Auch der Wolfsburger Kilian Fischer trat die Heimreise an, ihn plagen Muskelprobleme. Das Duell mit Co-Gastgeber Rumänien ist der letzte Härtetest vor der EM dort und in Georgien (21. Juni bis 8. Juli). Die Mannschaft von Antonio Di Salvo trifft bei der Endrunde zunächst in der Gruppenphase auf Israel, Tschechien und England, im Juni bereitet sich die Auswahl im Trainingslager in Südtirol auf das Turnier vor. Der Bundestrainer musste ohnehin schon auf einige verletzte beziehungsweise zur A-Nationalmannschaft berufene Spieler verzichten.

Schalke 04 hat noch alle Chancen im Kampf um den Klassenerhalt

ℹ️ Vorsichtsmaßnahme: Tom Krauß reist von der deutschen U21-Nationalmannschaft ab.



Die @DFB_Junioren treten am Dienstag (28.3.) in Rumänien an. Weiterhin vom #S04 dabei: Henning Matriciani. pic.twitter.com/fl0llBUs9o — FC Schalke 04 (@s04) March 26, 2023

Defensiv-Mann Tom Krauß, im zurückliegenden Sommer auf Leihbasis von RB Leipzig nach Gelsenkirchen gewechselt, hat in dieser Saison alle 25 Bundesligapartien für den FC Schalke 04 absolviert. Als stabilisierendes Element im zentralen Mittelfeld hat er dazu beigetragen, dass die in der Tabelle einst abgeschlagenen Schalker zurück in den Kampf um den Klassenerhalt gefunden und dort noch alle Chancen haben.

