Von Schalke fest nach Kopenhagen: Das sagt Jordan Larsson

Gelsenkirchen. Die Verantwortlichen des dänischen Double-Gewinners sind voll des Lobes über den Ex-Schalker. Der Stürmer fühlt sich beim FCK schon zuhause.

Der dänische Top-Klub FC Kopenhagen freut sich über seinen Larsson-Transfer. Der 25-jährige Stürmer wechselt von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 fest nach Dänemark und erhält einen Vier-Jahres-Kontrakt.

„Perfekt in den Kader eingefügt“

„Wir sind sehr zufrieden, dass Jordan beim FCK bleibt und seine Zukunft bei uns sieht. Es war für uns oberste Priorität, es so schnell wie möglich und auf sinnvolle Weise umzusetzen“, sagt Kopenhagens Sportdirektor Peter Christiansen. Der Funktionär streicht heraus: „Er ist ein Spieler mit internationalem Renommee und der Fähigkeit, Spiele zu entscheiden. Mit seiner Persönlichkeit hat er sich vom ersten Tag an perfekt in den Kader eingefügt.“

Ex-Schalker ist „großartige Offensivkraft“

FC Kopenhagen-Trainer Jacob Neestrup startet auf der offiziellen Vereinshomepage eine Lobeshymne auf den aus Schalke verpflichteten Larsson. „Jordan ist eine großartige Offensivkraft für uns und bietet mit seiner Vielseitigkeit mehr Möglichkeiten in der Offensive“, sagt der Trainer des dänischen Doublesiegers. Neestrup: „Er ist schnell und kann Tore schießen. Für uns war es wichtig, dass wir einen Spieler behalten können, der bereits bewiesen hat, dass er gut in die Mannschaft, in den Verein und in die Stadt passt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jordan für uns nur noch stärker werden wird.“

Ausrutscher: Jordan Larsson verliert in dieser Szene im Pokalspiel in Hoffenheim den Halt. Auf Schalke konnte der Schwede nicht überzeugen.+++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Hasan Bratic / dpa

Larsson fühlt sich beim FC Kopenhagen willkommen

Und was sagt Jordan Larsson selbst zu seiner neuen sportlichen Heimat Kopenhagen? „Seit meiner Ankunft fühle ich mich hier zu Hause und willkommen“, erklärt der Angreifer auf der offiziellen Vereinshomepage des dänischen Spitzenvereins. Larsson: „Alle – und nicht zuletzt die Fans – haben mich großartig aufgenommen und ich habe sofort gespürt, dass es ein wirklich guter Schritt ist.“ Larsson ist heiß darauf, beim Meister weiter für Furore zu sorgen. „Für mich ist der FCK ein großer Verein mit internationalen Ambitionen, und ich werde alles tun, um dem Verein und der Stadt dabei zu helfen, diese zu verwirklichen“, sagt der EM-Teilnehmer von 2021.

Schalke und Larsson: Wiedersehen in Österreich

Nachdem er beim FC Schalke 04 als Flop in die Geschichtsbücher einging, scheint für Larsson nun wieder die Sonne. „Ich genieße es, Teil des Teams und in Kopenhagen zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich nach einigen herausfordernden Jahren meiner Karriere wieder Fuß gefasst habe. Es gibt mir große Motivation und den Wunsch, alles für den FCK zu geben“, sagt der Offensivmann, der mit großen Vorschusslorbeeren nach Gelsenkirchen gekommen war, auf Schalke aber keine Bäume ausreißen konnte.

Derbyflug: Schalkes Jordan Larsson segelt über den Dortmunder Torwart Alexander Meyer. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Seinen alten Verein wird Jordan Larsson in ein paar Wochen beim direkten Aufeinandertreffen wiedersehen. Im Rahmen des Juli-Trainingslagers im österreichischen Mittersill trifft der FC Kopenhagen am 11. Juli auf Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Brisant wird das Treffen zwischen den Königsblauen und ihrem Ex-Spieler, der sich mit Kopenhagen in Scheffau auf die Saison 2023/24 präpariert, nicht werden. Für beide hat sich durch den jetzt vollzogenen Wechsel eine deutliche Win-Win-Situation ergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04