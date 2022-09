Deadline Day: Chelsea holt Aubameyang und Zakaria

Essen. Am Deadline Day, dem letzten Tag des Transferfensters, waren Klubs aktiv. Auch Schalke, der BVB, Bochum und Gladbach veränderten ihre Kader.

Das Sommer-Transferfenster hat am Donnerstag gerschlossen. Im Revier könnte dennoch etwas passieren. Auf Schalke gibt es noch eine offene Frage. Was passiert mit Großverdiener Amine Harit? Alle Reviervereinen, Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen, waren in der Schlussphase der Sommertransferperiode noch einmal aktiv. Der Ticker zum Nachlesen .

Hier geht es zu unserem Transfer-Ticker

2. September

Chelsea verpflichtet Aubameyang und Zakaria

Der englische Fußball-Erstligist FC Chelsea hat auch am letzten Tag des Transferfensters nochmal ordentlich zugeschlagen und Offensivspieler Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet. Wie der Klub aus der Premier-League in der Nacht zu Freitag mitteilte, kommt der 33 Jahre alte gabunische Nationalspieler vom FC Barcelona und erhält in London einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2024. Die Ablösesumme für den früheren Dortmunder soll bei rund 12 Millionen Euro (10,3 Millionen Pfund) liegen.

01. September

Draxler wechselt auf Leihbasis zu Benfica

Rio-Weltmeister Julian Draxler hat in letzter Sekunde doch noch den Absprung vom französischen Fußball-Meister Paris St. Germain geschafft. Der 28-Jährige schloss sich unmittelbar vor Schließung des Transferfensters Benfica Lissabon an und wahrte damit seine kleine Chance auf einen Platz im deutschen WM-Kader. Der offensive Mittelfeldspieler spielt bis Saisonende auf Leihbasis beim von Roger Schmidt trainierten portugiesischen Spitzenklub.

RB-Leipzig leiht Ex-Dortmunder Abdou Diallo

Abwehrspieler Abdou Diallo wechslt für ein Jahr vom französischen Top-Club Paris Saint-Germain zu RB-Leipig. der 26-Jährige sammelte Bundesliga-Erfahrung in Dortmund und Mainz- Für den Senegal absolvierte er 17 Länderspiele und wurde Afrika-Meister.

Bonjour, @Abdou_diallo_!#RBLeipzig verpflichtet Abdou #Diallo leihweise für ein Jahr. Der Abwehrspieler wechselt bis Sommer 2023 von @PSG_inside zu den Roten Bullen.



"Ich freue mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und jetzt im #RBL-Trikot auflaufen zu können!" — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

Ex-BVB-Profi Julian Weigl wechselt auf Leihbasis nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat den sechsmaligen Fußball-Nationalspieler Julian Weigl verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon an den Niederrhein. Damit erhält Trainer Daniel Farke die gewünschte Verstärkung für das Mittelfeld.

Bochum leiht Torhüter Johansson vom HSV aus

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat auf die schwere Verletzung seines Torhütertalents Paul Grave reagiert und den Schweden Marko Johansson vom Zweitligisten Hamburger SV ausgeliehen. Die Leihe des 24-Jährigen beinhaltet eine Kaufoption. Grave, hinter Manuel Riemann und Michael Esser die Nummer drei im Bochumer Tor, hatte sich im Training eine schwere Schulterverletzung zugezogen und musste operiert werden.

VfB leiht Klimowicz an Bielefeld aus

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Mateo Klimowicz (22) vom Bundesligisten VfB Stuttgart bis zum Saisonende ausgeliehen. Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 datierte Vertrag des U21-Europameisters beim VfB wurde im Zuge der Leihe um ein weiteres Jahr verlängert, wie die Stuttgarter mitteilten.

Schalke: Trotz Karaman-Transfer - Sebastian Polter bleibt

Schalke 04 wird sich am Deadline Day mit Kenan Karaman verstärken. Der 28-jährige Rechtsfuß kommt vom türkischen Traditionsklub Besiktas Istanbul. Er ist in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar, spielt aber am liebsten Mittelstürmer. Auch aus diesem Grund wurde am Donnerstag über die Rolle von Sebastian Polter diskutiert, der im Sommer vom VfL Bochum kam, bisher aber nicht überzeugen konnte.

Klar ist nun aber, dass Polter auf Schalke bleiben wird. Es gab Gerüchte über ein mögliches Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart. Das ist vom Tisch.

Kurz vor Schluss: Stuttgart holt Guirassy als Kalajdzic-Nachfolger

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat kurz vor dem Ende der Transferperiode am Donnerstag noch einen Nachfolger für den nach England gewechselten Torjäger Sasa Kalajdzic verpflichtet. Die Schwaben holten den früheren Kölner Serhou Guirassy vom französischen Erstligisten Stade Rennes. Der Stürmer wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen, wie die Stuttgarter um Punkt 18 Uhr mitteilten. Der österreichische Nationalstürmer Kalajdzic war am Mittwoch zum Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers gewechselt.

Hoffenheim leiht Stefan Posch an den FC Bologna aus

Die TSG Hoffenheim hat Innenverteidiger Stefan Posch bis zum Saisonende an den italienischen Erstligisten FC Bologna ausgeliehen. Dies teilte der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Der Vertrag des 16-maligen österreichischen Nationalspielers in Hoffenheim läuft noch bis zum Sommer 2024.

Stuttgarter Verteidiger Mola auf Leihbasis nach Blackburn

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat am letzten Tag der Transferperiode einen weiteren Abgang bekanntgegeben. Außenverteidiger Clinton Mola wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum englischen Zweitliga-Club Blackburn Rovers. Sein neuer Verein besitzt eigenen Angaben zufolge eine Kaufoption für den 21-Jährigen. Mola war im Januar 2020 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zu den Schwaben gewechselt, sein Vertrag bei ihnen läuft noch bis 30. Juni 2024. In dieser Saison bestritt er bisher zwei Pflichtspiele.

Hrustic wechselt von Frankfurt nach Verona

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gibt Ajdin Hrustic in die italienische Serie A ab. Wie die Hessen mitteilten, wechselt der australische Mittelfeldspieler zu Hellas Verona. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben, Hrustics Vertrag wäre nach der Saison ausgelaufen. Der 26-Jährige war im Sommer 2020 vom FC Groningen an den Main gewechselt, er kam seitdem in 40 Pflichtspielen zu drei Treffern.

Hrustic habe sich „stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich trotz geringer Einsatzzeiten vorbildlich verhalten“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Im Europa-League-Finale hatte er mit dem verwandelten Elfmeter seinen Anteil am Titelgewinn. Seinem Wunsch, regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, kommen wir mit dem Transfer nach.“

Rot-Weiss Essen: Neuer Stürmer ist schon da

Noch am Mittwoch hatten RevierSport und die WAZ berichtet, dass Rot-Weiss Essen an Luca Wollschläger interessiert ist. Am Donnerstagvormittag nahm der Stürmer von Hertha BSC bereits am Essener Mannschaftstraining teil.

Damit ist der nächste Deal nach Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen), Clemens Fandrich (zuletzt Erzgebiurge Aue) und Andreas Wiegel (zuletzt BFC Dynamo) fix. RWE wird Wollschläger aus Berlin ausleihen. In Essen entschied sich der 19-jährige Angreifer für die Nummer 13. Zumindest prangte diese auf seinen RWE-Trainingsklamotten.

Fix: BVB verkauft Akanji an Manchester City

Borussia Dortmund hat seinen Innenverteidiger Manuel Akanji nach wochenlangem Warten auf den letzten Drücker teuer verkauft. Der Schweizer Nationalspieler wechselt zum englischen Top-Klub Manchester City, bei dem er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Mit ManCity wird der 27-Jährige in der Champions League gegen seinen Ex-Verein spielen.

Akanjis Marktwert wurde zuletzt auf rund 20 Millionen Euro geschätzt, beide Vereine machten zur Ablösesumme aber keine Angaben. Akanjis Vertrag in Dortmund wäre 2023 ausgelaufen. Der BVB plant in der Innenverteidigung mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels.

Schalke will Kenan Karaman verpflichten

Der Bundesligist hat nach Informationen dieser Zeitung ein Auge auf Kenan Karaman geworfen. Der türkische Nationalspieler steht noch für ein Jahr bei Besiktas Istanbul unter Vertrag. Schalkes Trainer Frank Kramer kennt den 28 Jahre alten Angreifer noch aus gemeinsamen Tagen bei der TSG Hoffenheim. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schalke: Dong-gyeong Lee auf dem Weg zu Hansa Rostock

Der Südkoreaner Dong-gyeong Lee steht vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga. Er kam in der letzten Saison auf Leihbasis von Ulsan Hyundai, fiel aber mit einem Mittelfußbruch lange aus. Im Sommer wurde die Leihe verlängert, weil die Verantwortlichen viel vom 24-Jährigen gehalten haben. Doch bisher hat er noch keine Minute für Schalke in der Bundesliga auf dem Platz gestanden. Daher soll nun ein Abgang bevorstehen. Wie die "Bild" berichtet, steht Lee vor einer Vertragsauflösung und einem Wechsel in die 2. Bundesliga zu Hansa Rostock.

Schalke: Amine Harit vor Rückkehr zu Olympique Marseille

Schalke 04 will seinen Großverdiener Amine Harit heute loswerden. Französische Medien berichten nun, dass der Mittelfeldspieler erneut auf Leihbasis zu Olympique Marseille zurückkehren solle. Im Raum stehe ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Der Deal soll heute über die Bühne gehen.

Ballkünstler: Amine Harit beim Schalke-Training. Foto: firo

VfB Stuttgart verleiht Stürmer Wahid Faghir nach Dänemark

Der VfB Stuttgart hat sich kurz vor Schluss der Transferperiode von Stürmer Wahid Faghir getrennt. Wie der Fußball-Bundesligist in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, wechselt der 19-jährige Däne auf Leihbasis für ein Jahr in seine Heimat zum FC Nordsjaelland. Der dänische U21-Nationalspieler war im Sommer 2021 zum VfB Stuttgart gekommen und hat bei sechs Bundesliga-Einsätzen einen Treffer erzielt. „Für Wahids weitere Entwicklung ist Spielpraxis sehr wichtig. Beim FC Nordsjaelland bietet sich ihm diese Möglichkeit in einem ambitionierten Club in einer herausfordernden Liga“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat.

Gladbach: Max Eberl will zu RB Leipzig

Timo Werner freut sich auf Max Eberl, Emil Forsberg gab sein Ja-Wort und Josko Gvardiol erhielt Wechsel-Verbot. Das lockere 8:0 zum Auftakt des DFB-Pokals gegen den hilflosen Viertligisten Teutonia Ottensen war bei Titelverteidiger RB Leipzig nur schmuckes Beiwerk zu den eigentlich wichtigen Themen. Kurz vor der Schließung des Transferfensters an diesem Donnerstag ist nun klar, dass Forsberg und Gvardiol bleiben - und beim Thema Sportchefsuche ist das Ziel nach mehr als einem Jahr auch in Sicht.

Werner bezeichnete Eberl als Bereicherung für jeden Verein in der Bundesliga und meinte: „Wenn er bei uns wäre, umso besser.“ Stunden zuvor hatte Clubboss Oliver Mintzlaff erstmals offiziell bestätigt, dass Eberl der gesuchte Mister X ist. Der einstige Gladbach-Manager will nach Leipzig, offen seien laut Mintzlaff noch Details. Die sind teilweise nicht gar so klein, sowohl die Verhandlungen mit Gladbach - Eberl hat noch Vertrag bis 2026 - als auch das Antrittsdatum sind offen. Mintzlaff will den 48-Jährigen bestenfalls sofort, der Umworbene sich Berichten zufolge noch ein wenig Zeit lassen.

31. August

Rot-Weiss Essen: Mittelfeldspieler wird ausgeliehen

Bei Rot-Weiss Essen geht es aktuell in der Personalabteilung Schlag auf Schlag: Auch Fabian Rüth verlässt RWE. Der 21-jährige Abwehrspieler wechselt auf Leihbasis in die Regionalliga Südwest zu Rot-Weiss Koblenz. Um diesen Deal zu ermöglichen, verständigten sich Rüth und RWE auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2024.

VfL Bochum: Neuer Torwart soll vom HSV kommen

Der VfL Bochum hat seine Transferaktivitäten noch nicht eingestellt. Ein dritter Torwart soll aber nach dem Ausfall von Paul Grave vor dem Deadline Day noch kommen. Ein neuer dritter Torwart ist kurz davor, beim VfL einen Vertrag zu unterschreiben. Nach WAZ-Informationen handelt es sich um den Schweden Marko Johansson. Er ist 24 Jahre alt, steht aktuell beim Hamburger SV unter Vertrag.

Hertha verpflichtet Verteidiger Rogel von Estudiantes de la Plata

Fußball-Bundesligist Hertha BSC verstärkt kurz vor dem Transferende die Abwehr. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wechselt Agustin Rogel vom argentinischen Erstligisten Estudiantes de la Plata an die Spree. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger aus Uruguay erhält einen Vertrag bis 2026. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Berliner keine Angaben. Zum Jahresende wäre der Vertrag von Rogel in Argentinien ausgelaufen. Im Gespräch waren 700 000 Euro.

Rot-Weiss Essen: Auch Schlüsselburg geht

Rot-Weiss Essen hat nach drei Zugängen und zwei Abgängen in den letzten Tagen nun eine weitere Vertragsauflösung bekanntgegeben. RWE und Felix Schlüsselburg werden fortan getrennte Wege gehen. Beide Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Das teilte RWE am Mittwochabend, 31. August, offiziell mit.

Vielen Dank für deinen Einsatz, Felix Schlüsselburg! Rot-Weiss Essen und der 21-jährige Mittelfeldspieler verständigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

https://t.co/ezgm4J3sb7#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/9thU7bJ8Kx — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) August 31, 2022

BVB-Verteidiger Akanji vor Wechsel zu Manchester City

Abwehrspieler Manuel Akanji vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht vor einem Wechsel zu Manchester City stehen. Beim Team von Trainer Pep Guardiola stehen bereits die früheren Dortmunder Ilkay Gündogan und Erling Haaland unter Vertrag. Wie hoch die Ablöse sein soll und was das für den BVB bedeutet, lesen Sie hier.

Ex-Schalke-Star Julian Draxler zu Benfica Lissabon?

Nationalspieler Julian Draxler steht vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Das berichten portugiesische Medien. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt bei seinem aktuellen Klub Paris St. Germain nicht auf regelmäßige Einsatzzeiten und muss spielen, um noch eine Chance auf die WM-Teilnahme zu haben. Bei Benfica würde er vom früheren Leverkusener Roger Schmidt trainiert werden. Zudem kann er mit Lissabon in der Champions League auflaufen.

Ex-Schalke-Profi Julian Draxler soll künftig in Portugal spielen. Foto: Getty

Rot-Weiss Essen: Hertha-Stürmer könnte noch kommen

Rot-Weiss Essen hat in den letzten Tagen drei neue Spieler verpflichtet. Noch scheinen die Transfer-Pläne nicht beendet zu sein. Wie unsere Redaktion erfuhr, haben die Essener um Sportchef Jörn Nowak Interesse an einem weiteren Bundesligaspieler. Nach Felix Götze könnte nämlich Luca Wollschläger an der Hafenstraße aufschlagen. Wollschläger hatte erst vor wenigen Tagen einen Profivertrag bei Hertha BSC unterschrieben. Dieser bindet den 19-jährigen Mittelstürmer bis zum 30. Juni 2025 an den Bundesligisten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schalke: Amine Harit in die Türkei?

Kurz vor dem Ende des Transferfensters soll Amine Harit Schalke noch verlassen. Rouven Schröder hat sich ausführtlich zum Spielmacher geäußert. Obwohl das Transferfenster in Deutschland schon an diesem Donnerstag (18 Uhr) schließt, glaubt er noch an einen Abgang des Spielmachers. „Ich bin zuversichtlich, dass da noch was auf den Tisch kommt“, erklärte Schröder. In der Türkei sind Transfers noch eine Woche länger möglich als in Deutschland. Eine Spur führt wohl zum türkischen Rekordmeister Galatasaray.

Kaiserslautern holt Opoku vom HSV

Der 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor Transferschluss den Offensivspieler Aaron Opoku vom Hamburger SV verpflichtet. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Über die die Länge des Vertrages mit dem 23 Jahre alten ehemaligen Junioren-Nationalspieler machten die Pfälzer keine Angaben. Der gebürtige Hamburger ist seit Sommer 2018 Profi beim Ligarivalen HSV.

Kalajdzic wechselt nach England

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gibt seinen Topstürmer Sasa Kalajdzic nach monatelanger Hängepartie kurz vor Transferschluss doch noch ab. Der österreichische Nationalspieler wechselt zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League. Der 25-Jährige soll den Schwaben eine Ablöse in Höhe von zunächst 18 Millionen Euro bringen, dazu kommen Boni von bis zu sieben Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung.

L'Équipe: Leipzig will Ex-Dortmunder Diallo

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will seine Defensive in der Schlussphase der Transferperiode noch einmal verstärken. Wie die französische Sporttageszeitung „L'Équipe“ am Mittwoch berichtete, will der Pokalsieger Abdou Diallo von Paris Saint-Germain verpflichten. Der 26 Jahre alte Verteidiger steht bei PSG noch bis 2024 unter Vertrag, darf den Club aber verlasen. Neben Leipzig sollen Benfica Lissabon und Galatasaray Istanbul an dem Senegalesen interessiert sein, der in der Bundesliga bereits für Dortmund und Mainz aktiv war.

Durch den Abgang von Nordi Mukiele zu PSG und den langfristigen Ausfall von Lukas Klostermann ist Leipzig in der Abwehr für drei Wettbewerbe zu dünn besetzt. Andererseits wäre Diallo nach Marcel Halstenberg und Josko Gvardiol bereits der dritte linksfüßige Innenverteidiger im Kader.

Fabian Rüth verlässt Rot-Weiss Essen

Nach nur einem halben Jahr verlässt Fabian Rüth Rot-Weiss Essen wieder. Der defensive Mittelfeldspieler schließt sich Südwest-Regionalligist TuS RW Koblenz an. Der 21-Jährige kam in Essen nie wirklich zum Zug.

30. August

Leverkusen will Robin Gosens

Nationalspieler Robin Gosens steht offenbar vor einem Wechsel in die Bundesliga. Mehrere italienische Medien berichten, dass Bayer Leverkusen Interesse am 28 Jahre alten Linksverteidiger hat. Im Raum steht ein Leihgeschäft. Derzeit steht Gosens bei Inter Mailand unter Vertrag. Sein Kontrakt läuft bis Sommer 2023.

Robin Gosens Foto: AFP

Manuel Akanji vor Wechsel zu Manchester City

Abwehrspieler Manuel Akanji vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund soll nach Angaben des Magazins „The Athletic“ vor einem Wechsel zu Manchester City stehen. Beim Team von Trainer Pep Guardiola stehen bereits die früheren Dortmunder Ilkay Gündogan und Erling Haaland unter Vertrag. Dem Bericht zufolge soll der englische Meister bereit sein, bis zu 17,5 Millionen Euro an Ablöse für den Schweizer zu bezahlen. Der Vertrag des 27-Jährigen in Dortmund läuft am Ende der kommenden Saison aus. Akanji gilt seit einiger Zeit als Verkaufskandidat beim BVB.

Medien: Gladbach leiht Weigl von Benfica aus

Fußball-Nationalspieler Julian Weigl wechselt offenbar auf Leihbasis für den Rest der Saison vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die Zeitung Record.

Der 26-Jährige könnte anschließend fest von den Fohlen verpflichtet werden. Für einen endgültigen Transfer in den Borussia-Park soll eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro vereinbart worden sein.

Am vergangenen Wochenende hatte Benfica-Coach Roger Schmidt bei Boavista Porto (3:0) schon auf den Ex-Dortmunder Weigl verzichtet. Am 1. Januar 2020 war der Mittelfeldspieler für 20 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Benfica gewechselt.

Nächster Abgang fix: Schalke leiht Idrizi aus

Kurz vor dem Ende des Transferfensters dünnt Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 seinen Kader weiter aus. Nun verlässt auch Mittelfeldspieler Blendi Idrizi die Gelsenkirchener. Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum SSV Jahn Regensburg. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder hat vor dem Deadline Day viel Arbeit vor sich. Foto: firo

Sky: Eberl ab 1. Dezember neuer Sportdirektor bei RB Leipzig

Max Eberl könnte schon am 1. Dezember wieder auf die Bundesliga-Bühne zurückkehren. Der Ex-Manager von Borussia Mönchengladbach steht laut Sky vor einer unmittelbaren Einigung mit DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

Sepp van den Berg zum Medizincheck auf Schalke

Sepp van den Berg steht vor einem Wechsel zu Schalke 04. Diese Zeitung kann entsprechende Berichte von The Athletic und Bild bestätigen. Van den Berg ist schon in Gelsenkirchen und soll nach Informationen dieser Redaktion an diesem Dienstag seinen Medizincheck auf Schalke absolvieren. Der Niederländer steht beim FC Liverpool unter Vertrag, hat dort aber kaum Einsatzchancen in der Premier League.

Mehr News zur Schalke-Personalie um Sepp van den Berg lesen Sie hier.

Rot-Weiss Essen holt auch Andreas Wiegel

Drittligist Rot-Weiss Essen legt auf dem Transfermarkt nach. Neben der Leihe von Bundesliga-Profi Felix Götze, hat der Drittligist - nach Informationen von RevierSport - auch Probespieler Andreas Wiegel unter Vertrag genommen. Der Rechtsverteidiger und ehemalige Duisburger hatte sich seit Mittwoch im RWE-Training zeigen und Trainer Christoph Dabrowski offensichtlich überzeugen können.

Bild: Hudson-Odoi schon beim Bayer-Medizincheck

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor dem Transfer des Offensivspielers Callum Hudson-Odoi vom englischen Top-Klub FC Chelsea. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der 21-Jährige bereits den Medizincheck absolviert. Er soll für die laufende Saison ausgeliehen werden.

Der englische Nationalspieler war in der Vergangenheit immer wieder mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Im Somm