Vor Schalke-Spiel: TV-Expertin schnappt Dieb und übergibt ihn der Polizei

Gelsenkirchen. Nicht nur als TV-Expertin ist Tabea Kemme schlagkräftig. Vor dem Spiel der Schalker wurde ihr Handy gestohlen. Und die Ex-Polizistin reagierte...

Als TV-Expertin beobachtete sie das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 und sitzt an diesem Sonntag auch im Doppelpass bei Sport 1. Analytisch, abgeklärt – Tabea Kemme war auch am Samstag souverän wie immer. Die Ex-Fußball-Nationalspielerin hat sich als Expertin des Bezahlsenders Sky neben Fußballlegende Lothar Matthäus etabliert. Was eine bestimmte Person am Mönchengladbacher Hauptbahnhof vor dem Spiel allerdings nicht wusste: Kemme hatte 2017 ihren Abschluss als Polizei-Kommissarin gemacht. Und da war es eine blöde Idee, ausgerechnet ihr das Handy zu stehlen…

Als die Partie zwischen Gladbach und Schalke torlos beendet war, sprach Sky-Moderator Sebastian Hellmann die 31-Jährige auf die Geschehnisse vor dem Spiel an. Die berichtete folgendes: „Das Handy haben sie mir aus der Tasche genommen, aber ich hatte gemerkt, dass irgendwas anders ist. Ich bin dann hinterhergegangen, ganz unauffällig. Ich habe das Überraschungsmoment genutzt und en Typ, gefragt, ob er mein Handy hätte. Hat der meinte dann: ,Ja oh, es tut mir leid.‘“

Vor Schalke-Spiel setzt Kemme den Armhebel an

Doch damit ließ die ehemalige Spielerin von Turbine Potsdam und des FC Arsenal es nicht gut sein. „Ich habe dann sofort gemerkt, dass ich das so nicht stehen lassen kann. Er wollte dann über die emotionale Schiene kommen. Ich hab' ihn dann abführen wollen. Wollte er nicht.“ Und dann zeigte Kemme, was sie kann und berichtete trocken: „Dann hab' ich einmal den Armhebel gemacht und ihn zur Bundespolizei gebracht.“

Weitere News und Hintergründe zu Schalke 04:

Tabea Kemme beendete ihre Fußball-Karriere im Alter von 28 Jahren wegen anhaltender Verletzungsprobleme. Die Defensivspielerin absolvierte 47 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Mit der U 17-Auswahl holte sie 2008 den EM-Titel, mit der U 20 wurde sie 2010 Weltmeisterin. Nach zwölf Jahren in Potsdam, in denen Kemme die Champions League und viermal die deutsche Meisterschaft gewann, wechselte sie 2018 in die englische Women's Super League zum späteren Meister FC Arsenal. Im März 2018 war vor ihrem Wechsel nach London ein schwerer Knorpelschaden diagnostiziert worden. Ihr letztes Spiel im Nationaltrikot bestritt Kemme beim SheBelieves Cups 2018 in den USA.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04